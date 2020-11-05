Фургон мороженщика попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Фургон для продажи мороженого установил рекорд скорости в своем классе. Машина по прозвищу Мистер Ниппи разогналась до 128 километров в час, пишет Daily Mail.

Фургон представляет собой нестандартную разработку: в его основу легла модель Bedford CF 1979 года, которую установили на шасси Land Rover 110 и оснастили ходовой частью от Tesla . У машины имеются морозильная камера, оборудование для производства мягкого мороженого и окно для продажи.

Предыдущий рекорд скорости среди фургонов мороженщика принадлежал британцу Эдду Чайне, на своем собранном самостоятельно электрическом автомобиле на базе Mercedes Sprinter он разогнался до 118 километров в час.