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Скоростной фургон мороженщика попал в Книгу рекордов Гиннесса 

Мир24 2 часа назад
Фургон мороженщика попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: «Мир24» / Татьяна Рублева
Фургон для продажи мороженого установил рекорд скорости в своем классе. Машина по прозвищу Мистер Ниппи разогналась до 128 километров в час, пишет Daily Mail.
Фургон представляет собой нестандартную разработку: в его основу легла модель Bedford CF 1979 года, которую установили на шасси Land Rover 110 и оснастили ходовой частью от Tesla. У машины имеются морозильная камера, оборудование для производства мягкого мороженого и окно для продажи.
Предыдущий рекорд скорости среди фургонов мороженщика принадлежал британцу Эдду Чайне, на своем собранном самостоятельно электрическом автомобиле на базе Mercedes Sprinter он разогнался до 118 километров в час.
В конце октября в США был установлен новый рекорд скорости серийного автомобиля. Средняя скорость гиперкара SSC Tuatara во время заезда в двух направлениях достигла 533 километра в час.
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Бортжурнал , Tesla , Rover , Land Rover
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