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Tesla готовится показать обновленный Cybertruck: известны сроки 

Motor.ru 4 часа назад
Tesla готовится показать обновленный Cybertruck
Фото: © Tesla
Компания Tesla почти завершила обновление электропикапа Cybertruck, представленного прошлой осенью и еще не вышедшего на рынок. По словам главы Tesla Илона Маска, компания покажет измененную модель «через месяц или около того».
Необычная внешность Cybertruck с угловатым металлическим кузовом не только удивила публику отсутствием сходства с другими моделями марки, но и вызвала много вопросов, касающихся безопасности. В декабре прошлого года, через месяц после премьеры пикапа, эксперты заявили, что в нынешнем виде пикап не выпустят на дороги Европы — его жесткий кузов слишком опасен как для пешеходов, так и для пассажиров.
Маск в свою очередь отметил, что готов к худшему сценарию. В случае провала Cybertruck на рынке Tesla заменит модель «обычным» пикапом с более привычной для потребителя внешностью.
© Tesla
Какие обновления получит Cybertruck, пока неизвестно, однако ожидается, что радикальными они не будут. Как сообщает Electrek, в прошлом месяце Маск повторно изучил дизайн пикапа вместе с шеф-дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном и анонсировал «некоторые улучшения». Ранее он говорил об обновлении адаптивной пневмоподвески, а также о «более ровной плечевой линии» и «уменьшенных подоконниках».
На прошлой неделе глава марки сообщил, что рендеры обновленного пикапа будут готовы примерно через месяц.
На сегодняшний день предзаказ на Cybertruck оформило более 500 тысяч человек по всему миру. В 2021 году на конвейер встанут «дорогие» версии пикапа, способные проезжать на одной зарядке от 480 до 800 километров, а базовый вариант присоединится к ним позже.
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Бортжурнал , Tesla
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