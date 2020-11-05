Как не попасть на штраф за нечитаемые номера 

Осенью и весной, когда на российских дорогах лужи и грязь, вас может остановить автоинспектор и обвинить в преднамеренном сокрытии номера машины. Причиной тому — грязь на номерном знаке. При этом штрафа можно избежать, если действовать уверенно и быстро.

Не дожидаясь, пока инспектор выпишет протокол, нужно брать тряпку и протирать начисто номер. Параллельно нужно объяснять инспектору, что, когда вы выезжали, номер был чистым.

Car.ru

Если гаишник все же намерен выписать протокол, то следует запечатлеть его на фоне вашего авто с уже чистым номером. В протоколе оставьте пометку о том, что вы уведомили сотрудника ГИБДД, что выезжали с чистым номером. Что испачкался он уже в дороге. Эта информация вам пригодится, когда вы будете обжаловать постановление на штраф.

Справедливости ради стоит отметить, что в межсезонье гаишники очень редко выписывают штрафы за испачканные номера. Чаще все заканчивается устным предупреждением.