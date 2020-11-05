Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Как не попасть на штраф за нечитаемые номера 

Car.ru 1 час назад
Как не попасть на штраф за нечитаемые номера
Фото: Car.ru
Осенью и весной, когда на российских дорогах лужи и грязь, вас может остановить автоинспектор и обвинить в преднамеренном сокрытии номера машины. Причиной тому — грязь на номерном знаке. При этом штрафа можно избежать, если действовать уверенно и быстро.
Не дожидаясь, пока инспектор выпишет протокол, нужно брать тряпку и протирать начисто номер. Параллельно нужно объяснять инспектору, что, когда вы выезжали, номер был чистым.
Car.ru
Если гаишник все же намерен выписать протокол, то следует запечатлеть его на фоне вашего авто с уже чистым номером. В протоколе оставьте пометку о том, что вы уведомили сотрудника ГИБДД, что выезжали с чистым номером. Что испачкался он уже в дороге. Эта информация вам пригодится, когда вы будете обжаловать постановление на штраф.
Справедливости ради стоит отметить, что в межсезонье гаишники очень редко выписывают штрафы за испачканные номера. Чаще все заканчивается устным предупреждением.
Видео дня. ДПСник бегом догнал пьяного водителя в Барнауле
Car.ru: последние новости
Автоконцерн JLR не готов отказаться от седанов XE и XF Автоконцерн JLR не готов отказаться от седанов XE и XF Тюнеры из Lumma Design «прокачали» Mercedes-Benz G-Class Тюнеры из Lumma Design «прокачали» Mercedes-Benz G-Class Обновленный Ford Ranger T6 показали в Таиланде Обновленный Ford Ranger T6 показали в Таиланде
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение