BMW Group представляет новый BMW 6 серии GT

Ключевые нововведения: дизайн, подчеркивающий спортивный стиль и динамические характеристики пятидверной модели, высококачественные материалы и дополнительные опции, усиливающие ощущение премиальности и роскоши, инновационные технологии в области систем помощи водителю и дополнительные функции интеллектуальных сервисов.

Фото: BMW BMW

Уникальная для представительского класса концепция BMW 6 серии GT обеспечивает комфорт на дальних расстояниях, привлекая ярким спортивным внешним видом. Более 50 000 единиц текущего поколения автомобиля продано по всему миру.

Переработанные передние и задние части кузова придают мощное спортивное очарование; увеличенная решетка радиатора и уменьшенные фары подчеркивают динамичный характер автомобиля; новые адаптивные светодиодные фары с матричной технологией входят в стандартную комплектацию, лазерные фары BMW Laserlight можно заказать в качестве опции; все версии — теперь с трапециевидными выхлопными патрубками.

Новые цвета кузова и дополнительные оттенки BMW Individual, пакет M Sport с новым передним бампером и большим задним диффузором. Опциональная тормозная система M Sport с синими или красными тормозными суппортами.

18-дюймовые легкосплавные диски в стандартной комплектации, новые 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски доступны в качестве опции.

Непревзойденное сочетание роскоши, атмосферы дальних путешествий и вариативности интерьера. Новая комбинация 12,3-дюймового информационного дисплея и приборной панели входит в стандартную комплектацию. Глянцевое черное оформление центрального тоннеля, кожаный спортивный руль с многофункциональными кнопками, расположенными по-новому, и двухзонный автоматический климат-контроль с расширенным функционалом входят в стандартную комплектацию. Опциональная обивка приборной панели Sensatec теперь доступна с коричневой контрастной строчкой.

Обивка сидений кожей Dakota входит в стандартную комплектацию, полная кожаная отделка BMW Individual опциональна. Добавлены новые декоративные планки, включая «Алюминий Rhombicle» цвета «Серый Дым» (в пакете M Sport) и изысканные варианты из ценных пород дерева.

Новые опции для повышения комфорта во время путешествий: естественное освещение салона, усовершенствованная развлекательная система для задних пассажиров. Также доступны: четырехзонный автоматический климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, солнцезащитные шторки, опциональная система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

В России доступны два бензиновых и два дизельных двигателя.

Усовершенствованная технология BMW TwinPower Turbo: четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском; все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом.

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic — стандартное оборудование для всех версий.

Опциональная система активного рулевого управления теперь более эффективна при маневрировании на низких скоростях. Задняя ось на пневматической подвеске с автоматическим выравниванием входит в стандартную комплектацию. Также предлагается в качестве опции: адаптивная двухосевая воздушная подвеска, адаптивная подвеска и Executive Drive с активным контролем кренов.

Новые системы помощи водителю и дополнительные функции автопилота. Предупреждение о выезде с полосы движения — часть опции Ассистент вождения — теперь также с функцией возврата на полосу движения. Помощник рулевого управления и управления полосой движения (часть опции Ассистент вождения Professional) теперь включает в себя активную навигацию, автоматическое определение полосы движения и предупреждение о развязке.

3D-визуализация окружающей местности в приборной панели.

Опциональный ассистент парковки с дополнительным Ассистентом заднего хода; регистратор BMW Drive Recorder снимает 40-секундные видео пространства рядом с автомобилем.

BMW Live Cockpit Professional установлен в новом BMW 6 серии GT в стандартной комплектации. Операционная система BMW 7.0 делает управление интуитивным и расширяет возможности персонализации.

Умный помощник BMW Intelligent Personal Assistant теперь с расширенным функционалом; оптимизированное взаимодействие с использованием новой графики на информационном дисплее.

Новинка в картах BMW Maps: новая облачная навигационная система позволяет чрезвычайно быстро и точно рассчитывать маршрут и время прибытия; обновление данных о трафике в реальном времени.

Доступные варианты моделей на старте продаж:

BMW 630i GT:

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic.

Объем: 1998 cм3

Мощность: 183 кВт/249 л.с. при 5 000–6 500 об/мин

Крутящий момент: 400 Н·м при 1550–4 400 об/мин

Разгон 0–100 км/ч: 6,6 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч

Расход топлива, всего: 7,3 л/100 км

Выбросы CO2, смешанный цикл: 166 г/км

Стандарт выхлопа: Евро 6

BMW 640i xDrive GT: Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.

Объем: 2 998 cм3

Мощность 250 кВт/340 л.с. при 5 500–6 500 об/мин

Крутящий момент: 450 Н·м при 1500–5 200 об/мин

Разгон 0–100 км/ч: 5,2 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч (250 км/ч)

Расход топлива, всего:8,4 л/100 км)

Выбросы CO2, смешанный цикл: 192 г/км

Стандарт выхлопа: Евро 6

BMW 620d

4-цилиндровый рядный дизельный двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.

Объем: 1995 cм3

Мощность: 140 кВт/190 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент: 400 Н·м при 1750–2 500 об/мин

Разгон 0–100 км/ч: 8 секунд

Максимальная скорость: 220 км/ч

Расход топлива, всего: 5,4 л/100 км

Выбросы CO2, смешанный цикл: 142 г/км

Стандарт выхлопа: Евро 5

BMW 630d