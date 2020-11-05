BMW Group представляет новый BMW 6 серии GT

Ключевые нововведения: дизайн, подчеркивающий спортивный стиль и динамические характеристики пятидверной модели, высококачественные материалы и дополнительные опции, усиливающие ощущение премиальности и роскоши, инновационные технологии в области систем помощи водителю и дополнительные функции интеллектуальных сервисов.
Уникальная для представительского класса концепция BMW6 серии GT
обеспечивает комфорт на дальних расстояниях, привлекая ярким спортивным внешним видом. Более 50 000 единиц текущего поколения автомобиля продано по всему миру.
Производство новогоBMW6 серии GT
стартует на заводе BMW
Dingolfing в июле. Рекомендованная розничная цена в России — от 4 290 000 рублей.
Переработанные передние и задние части кузова придают мощное спортивное очарование; увеличенная решетка радиатора и уменьшенные фары подчеркивают динамичный характер автомобиля; новые адаптивные светодиодные фары с матричной технологией входят в стандартную комплектацию, лазерные фары BMW Laserlight можно заказать в качестве опции; все версии — теперь с трапециевидными выхлопными патрубками.
Новые цвета кузова и дополнительные оттенки BMW Individual, пакет M Sport с новым передним бампером и большим задним диффузором. Опциональная тормозная система M Sport с синими или красными тормозными суппортами.
18-дюймовые легкосплавные диски в стандартной комплектации, новые 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски доступны в качестве опции.
Непревзойденное сочетание роскоши, атмосферы дальних путешествий и вариативности интерьера. Новая комбинация 12,3-дюймового информационного дисплея и приборной панели входит в стандартную комплектацию. Глянцевое черное оформление центрального тоннеля, кожаный спортивный руль с многофункциональными кнопками, расположенными по-новому, и двухзонный автоматический климат-контроль с расширенным функционалом входят в стандартную комплектацию. Опциональная обивка приборной панели Sensatec теперь доступна с коричневой контрастной строчкой.
Обивка сидений кожей Dakota входит в стандартную комплектацию, полная кожаная отделка BMW Individual опциональна. Добавлены новые декоративные планки, включая «Алюминий Rhombicle» цвета «Серый Дым» (в пакете M Sport) и изысканные варианты из ценных пород дерева.
Новые опции для повышения комфорта во время путешествий: естественное освещение салона, усовершенствованная развлекательная система для задних пассажиров. Также доступны: четырехзонный автоматический климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, солнцезащитные шторки, опциональная система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.
В России доступны два бензиновых и два дизельных двигателя.
Усовершенствованная технология BMW TwinPower Turbo: четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском; все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом.
8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic — стандартное оборудование для всех версий.
Опциональная система активного рулевого управления теперь более эффективна при маневрировании на низких скоростях. Задняя ось на пневматической подвеске с автоматическим выравниванием входит в стандартную комплектацию. Также предлагается в качестве опции: адаптивная двухосевая воздушная подвеска, адаптивная подвеска и Executive Drive с активным контролем кренов.
Новые системы помощи водителю и дополнительные функции автопилота. Предупреждение о выезде с полосы движения — часть опции Ассистент вождения — теперь также с функцией возврата на полосу движения. Помощник рулевого управления и управления полосой движения (часть опции Ассистент вождения Professional) теперь включает в себя активную навигацию, автоматическое определение полосы движения и предупреждение о развязке.
3D-визуализация окружающей местности в приборной панели.
Опциональный ассистент парковки с дополнительным Ассистентом заднего хода; регистратор BMW Drive Recorder снимает 40-секундные видео пространства рядом с автомобилем.
BMW Live Cockpit Professional установлен в новом BMW 6 серии GT в стандартной комплектации. Операционная система BMW 7.0 делает управление интуитивным и расширяет возможности персонализации.
Умный помощник BMW Intelligent Personal Assistant теперь с расширенным функционалом; оптимизированное взаимодействие с использованием новой графики на информационном дисплее.
Новинка в картах BMW Maps: новая облачная навигационная система позволяет чрезвычайно быстро и точно рассчитывать маршрут и время прибытия; обновление данных о трафике в реальном времени.
Доступные варианты моделей на старте продаж:
BMW 630i GT:
- Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic.
- Объем: 1998 cм3
- Мощность: 183 кВт/249 л.с. при 5 000–6 500 об/мин
- Крутящий момент: 400 Н·м при 1550–4 400 об/мин
- Разгон 0–100 км/ч: 6,6 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
- Расход топлива, всего: 7,3 л/100 км
- Выбросы CO2, смешанный цикл: 166 г/км
- Стандарт выхлопа: Евро 6
BMW 640i xDrive GT:
- Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.
- Объем: 2 998 cм3
- Мощность 250 кВт/340 л.с. при 5 500–6 500 об/мин
- Крутящий момент: 450 Н·м при 1500–5 200 об/мин
- Разгон 0–100 км/ч: 5,2 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч (250 км/ч)
- Расход топлива, всего:8,4 л/100 км)
- Выбросы CO2, смешанный цикл: 192 г/км
- Стандарт выхлопа: Евро 6
BMW 620d
- 4-цилиндровый рядный дизельный двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.
- Объем: 1995 cм3
- Мощность: 140 кВт/190 л.с. при 4 000 об/мин
- Крутящий момент: 400 Н·м при 1750–2 500 об/мин
- Разгон 0–100 км/ч: 8 секунд
- Максимальная скорость: 220 км/ч
- Расход топлива, всего: 5,4 л/100 км
- Выбросы CO2, смешанный цикл: 142 г/км
- Стандарт выхлопа: Евро 5
BMW 630d
- Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.
- Объем: 2 993 cм3
- Мощность 183 кВт/249 л.с. при 4 000 об/мин
- Крутящий момент: 620 Н·м при 2 000–2 500 об/мин
- Разгон 0–100 км/ч: 6,2 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
- Расход топлива, всего: 6,7 л/100 км
- Выбросы CO2, смешанный цикл: 177 г/км
- Стандарт выхлопа: Евро 5