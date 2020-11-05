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Выгодно ли покупать машины с пробегом из США? 

Car.ru 1 час назад
Выгодно ли покупать машины с пробегом из США?
Фото: car.ru
В последнее время намного увеличилась популярность автомобилей, которые можно приобрести где-нибудь в зарубежной стране, например, в США.

Какие же положительные и отрицательные стороны подобного действия?

Плюсы пригнанного из США автомобиля. Они являются достаточно очевидными. В первую очередь, по той причине, что граждане США, представляют собой автомобильную страну, где они могут купить автомобиль «с нуля», поездить на нем требуемый срок и затем снова сменить автомобиль на новый. В том случае, если машина попала в аварийную ситуацию, более выгодным вариантом для американца будет оставить её страховой компании, которая затем продаст авто на аукционе, а для себя приобрести новый транспорт.
По той причине, что предложений нередко становится больше спроса, возникает необходимость продажи автомобилей с пробегом за границу. Стоимость автомобилей на территории Америки, даже с учетом всех имеющихся налогов и прочих отчислений, намного ниже, чем в России и других странах бывшего СНГ, поэтому пригонять такие автомобили намного выгоднее в финансовом плане.
Согласно американскому законодательству, предусматривается наличие уголовной ответственности, при обнаружении отмотки пробега на бывшем в употреблении автомобиле. Кроме того, некоторые крупные организации ведут учет для каждой машины отдельно, на предмет попадания в аварийную ситуацию. Поэтому, история каждой машины с пробегом американского происхождения выглядит намного прозрачнее, чем у аналогичных машин на вторичном рынке в других странах. У потенциального покупателя имеется возможность получения официальной истории автомобиля и подтверждение имеющегося у него пробега.
В Америке топливо намного дешевле, чем в большей части остальных стран. В первую очередь, это происходит благодаря введению государством строгой регулировки цен, и в попытках сделать все возможное для своевременного обеспечения жителей топливом. Несмотря на уровень технического прогресса, наибольшую популярность приобрел бензин марки А-92. Именно на него рассчитана работа большей части имеющихся в Америке автомобилей.
Оборудование американских автомобилей часто имеет более богатую комплектацию, например, практически во всех есть климат-контроль и автоматическая коробка передач. Еще одной положительной стороной всех машин, произведенных в США, было большое количество имеющихся подстаканников. Кроме того, в США очень любят машины, относящиеся к семейному типу, например, кроссоверы или внедорожники, а вот «пустых» автомобилей там практически невозможно отыскать.
Выгодно ли покупать машины с пробегом из США? 5 Внешний вид американского автомобиля также может заслуживать внимания. Немало машин создаются исключительно для американского рынка, так что после пригона машины в страну у покупателя появляется шанс на то, что он приобретет себя модель уникальной машины, нигде более не продающейся.
Недостатки приобретения. Но у возможности пригона машины из-за рубежа имеются и собственные недостатки:
  • Очень большое количество времени на доставку из-за океана;
  • Неаккуратное отношение бывших владельцев машины к собственному автомобилю. Затраты на это следует включать в саму стоимость транспортного средства, так как очень часто дополнительно ему требуется проведение полной химчистки салона, и восстановление некоторых его деталей;
  • Имеется вероятность, что машина даже с небольшим уровнем пробега будет требовать для себя минимального уровня технического обслуживания. Проведение ТО, замена масла в двигателе и коробке передач, выполнение диагностики ходовой потребуется сразу после приобретения;
  • Необходимость проведения добавочной проверки, поскольку имеется большая вероятность того, что машина со страхового аукциона, то есть побывала в серьезной аварии.
Итог. Самое главное, при покупке машин с пробегом из США — это внимательность при осмотре, поскольку велика вероятность наличия серьезных неисправностей, о которых продавец умалчивает.
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