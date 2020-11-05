Можно ли парковаться на встречной полосе? 

В крупных российских городах водители часто сталкиваются со сложностями парковки, так как не имеют возможности оставить автомобиль в удобном для себя месте.

Именно поэтому нередко случается так, что водителям приходится парковаться на встречной полосе против движения. Однако, они даже не задумываются о том, можно ли осуществлять такую парковку или нет. Безусловно, мера вынужденная, потому что другого варианта оставить автомобиль просто нет, но водителям важно знать основные нюансы такой парковки, которые имеют значение.

ПДД. В правилах дорожного движения четко говорится о том, что такая парковка разрешена в городах, если в каждом направлении всего одна полоса. Также разрешается так ставить машину на дорогах с односторонним движением.

Но, если, хотя бы в одном направлении имеется несколько полос или дело происходит за городом, парковаться на левой стороне дороги запрещено. Правда, штраф за это небольшой. Он составляет всего 500 рублей. Водители должны понимать этот нюанс и не пренебрегать им, так как в противном случае окажутся в неприятной ситуации и будут вынуждены платить штраф.

Кроме того, важно понимать, что сотрудники правоохранительных органов в данной ситуации могут зафиксировать и движение по встречной полосе, штраф за такое нарушение составляет 5 тысяч рублей. Водители будут вынуждены его заплатить, так как при фотофиксации нарушения действительно можно будет понять, что автомобиль передвигался по встречной полосе, а значит нарушил правила.

Как поступить если парковаться можно только на встречной стороне? Прежде чем поставить свою машину таким образом, следует удостовериться, что это не запрещено в данном случае. Если никаких запретов нет, нужно быть внимательным, чтобы не помешать движущимся во встречном направлении автомобилям. Также необходимо соблюдать осторожность и при выезде с такого парковочного места. При этом нежелательно двигаться задним ходом. Поэтому нужно парковаться так, чтобы такой необходимости не возникало.

Что делать водителям? Для того, чтобы не попасть в неудобную ситуацию, нужно заранее продумать как придется парковаться в той или иной части города. Если заранее задаться этим вопросом, то можно спланировать место парковки таким образом, чтобы можно было оставить автомобиль и не получить за это штраф.

Заключение. Все ответственные водители заранее подходят к вопросу парковки заблаговременно. Получать постоянные штрафы просто глупо, поэтому заниматься вопросом парковки действительно нужно заранее, избегая получения штрафов, которые приводят к неприятным последствиям. Постоянные штрафы будут доставлять массу неприятных эмоций и существенно тратить бюджет водителя.