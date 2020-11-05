Названы машины российских звезд YouTube 

Многие фанаты российских звезд интересуются самими различными моментами жизни знаменитостей. Для некоторых немаловажное значение имеет автопарк своего кумира.
Специалисты решили рассмотреть некоторых таких знаменитостей и разобраться, на чем они ездят. Многие знают такого российского геймера и видеоблогера Frost. Он имеет около 9 000 000 подписчиков. В 25-летнем возрасте звезда соцсетей передвигается на автомобиле марки Jeep. Речь идёт о версии Grand Cherokee SRT, оснащаемой силовым агрегатом на 468 лошадиных сил.
Ещё одной «звездой» социальных сетей является блогер Юрий Дудь. Он является владельцем модификации Santa Fe автобренда Hyundai. Он имеет примерно 8 200 000 подписчиков. И это только его Youtube-канал.
Бизнесмен и экс-политик Ксения Собчак является владелицей Audi A8. В свою очередь Алексей Навальный ездит на Land Rover версии Freelander. А вот известная телеведущая и певица Ольга Бузова управляет немецкой модификацией GL 63 AMG марки Mercedes.