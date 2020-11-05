В России вырастут цены на автомобили

До конца текущего 2020 года цены на транспортные средства, реализуемые на российском потребительском рынке, подрастут на 2 или 3%, с таким прогнозом выступают специалисты.

В отечественных автосалонах стоимость новых автомобилей должна вырасти до конца декабря этого года еще на 3%. Такая ситуация возникает по нескольким причинам. Это, прежде всего, дальнейшее падение российской валюты по отношению к доллару и евро, а также повышающийся спрос на автомобили.

Эксперты считают, что рост цен может происходить регулярно в течение последних месяцев 2020 года. Именно поэтому специалисты не рекомендуют откладывать запланированную покупку автомобиля в расчете на предновогодние скидки. Лучше совершить покупку заранее.

Дилерские центры не могут скорректировать тенденцию повышения стоимости автомобилей. На это есть объективные экономические причины. Кроме этого, цены на свой товар диктуют автопроизводители. Более резко происходит подорожание машин, которые ввозятся из других стран.