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«Мафиозный» Alfa Romeo обнаружили брошенным в российской столице 

Car.ru 3 часа назад
«Мафиозный» Alfa Romeo обнаружили в Москве
Фото: car.ru
В столице РФ была обнаружена бронированная версия седана Alfetta марки Alfa Romeo. Раньше подобные транспортные средства покупали различные мафиозные организации. Фото такой находки опубликовали в интернете.
Стоит отметить, что доработками машин для организованных преступных группировок занималась известная фирма Carrozzeria Marazzi из Италии. Бронированная Alfetta весила на шестьсот килограмм больше оригинальной модификации. Дело в том, что за внешними кузовными панелями имелись дополнительные специальные вставки. Речь идёт о металлических пластинах, выдерживающих выстрелы из пистолетов калибра в 45 мм. При этом вместо оригинальных стёкол устанавливали двойные стеклопакеты.
Транспортные средства имели систему тушения пожара, специальные безопасные автомобильные шины, версии Run Flat, а также интерком позволяющий общаться пассажирам и водителю. Модель получила двухлитровый атмосферный двигатель на 122 лошадиные силы (175 Нм). Он функционировал с пятискоростной «механикой».
В свою очередь в интернете нет данных, как эта бронированная версия Alfetta в кузове седан попала на территорию Москвы.
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Бортжурнал , Alfa Romeo
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