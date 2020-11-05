«Мафиозный» Alfa Romeo обнаружили в Москве

В столице РФ была обнаружена бронированная версия седана Alfetta марки Alfa Romeo . Раньше подобные транспортные средства покупали различные мафиозные организации. Фото такой находки опубликовали в интернете.

Стоит отметить, что доработками машин для организованных преступных группировок занималась известная фирма Carrozzeria Marazzi из Италии. Бронированная Alfetta весила на шестьсот килограмм больше оригинальной модификации. Дело в том, что за внешними кузовными панелями имелись дополнительные специальные вставки. Речь идёт о металлических пластинах, выдерживающих выстрелы из пистолетов калибра в 45 мм. При этом вместо оригинальных стёкол устанавливали двойные стеклопакеты.

Транспортные средства имели систему тушения пожара, специальные безопасные автомобильные шины, версии Run Flat, а также интерком позволяющий общаться пассажирам и водителю. Модель получила двухлитровый атмосферный двигатель на 122 лошадиные силы (175 Нм). Он функционировал с пятискоростной «механикой».

В свою очередь в интернете нет данных, как эта бронированная версия Alfetta в кузове седан попала на территорию Москвы.