Какие европейские автомобили популярны в РФ

В России большой популярностью пользуются не только машины LADA и японские автомобили. Довольно востребованными также считаются и марки из Европы.
Эксперты рассказали, какие европейские автомобили чаще всего приобретали в РФ за первые девять месяцев нынешнего года. Выяснилось, что дилеры продали за данный период 309 тысяч моделей, но по сравнению с прошлым годом соответственный показатель показал снижение: -7%. Премиум-брендов в топ-10 не оказалось, а в большинстве случаев граждане РФ покупали Renault, Skoda и Volkswagen.
Уверенно лидирует модель Polo с результатом в 41,6 тысячи экземпляров. На второй позиции расположился лифтбэк Skoda Rapid — 24,2 тысячи автомобилей, попал в тройку лучших кроссовер Tiguan от компании из Вольфсбурга — 23,7 тысячи единиц. Также нашлось место в рейтинге самых популярных в России европейских автомобилей Renault Logan, Duster, Kaptur, Arkana, Skoda Kodiaq.
Во втором осеннем месяце на рынке России сократился объем продаж транспортных средств Hyundai. В большинстве эпизодов отечественные потребители обзаводились модификацией Creta, но спрос на нее, в целом, все же упал на 22%.