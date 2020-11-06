Bentley перейдет на производство электромобилей

Британская компания Bentley планирует к 2030 году полностью прекратить производство машин с двигателями внутреннего сгорания и перейти на выпуск автомобилей с электродвигателями, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз автопроизводителя.

Переход будет поэтапным. В 2021 году концерн выпустит две новые гибридные модели с возможностью зарядки от электросети. К 2026 году Bentley намерена выпускать только гибриды. С 2030 года все новые машины получат электрические силовые установки.

К 2030 году автопроизводитель также намерен свести к нулю выбросы углерода и полностью отказаться от использования пластика на своем производстве. Bentley также планирует увеличить число представителей этнических меньшинств в руководстве с 20% до 30%.