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Bentley полностью перейдет на производство электромобилей 

Мир24 59 минут назад
Bentley перейдет на производство электромобилей
Фото: Reuters
Британская компания Bentley планирует к 2030 году полностью прекратить производство машин с двигателями внутреннего сгорания и перейти на выпуск автомобилей с электродвигателями, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз автопроизводителя.
Переход будет поэтапным. В 2021 году концерн выпустит две новые гибридные модели с возможностью зарядки от электросети. К 2026 году Bentley намерена выпускать только гибриды. С 2030 года все новые машины получат электрические силовые установки.
К 2030 году автопроизводитель также намерен свести к нулю выбросы углерода и полностью отказаться от использования пластика на своем производстве. Bentley также планирует увеличить число представителей этнических меньшинств в руководстве с 20% до 30%.
Ранее агентство «Автостат» составилорейтинг самых популярных люксовых иномарок в Москве. Список возглавил Mercedes-Benz Maybach S-Class, эта модель разошлась в количестве 145 экземпляров. Второе место с большим отрывом занимает внедорожник Rolls-Royce Cullinan, таких машин купили 50 штук. На третьем месте оказался Bentley Continental GT с отставанием в одну машину.
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Бортжурнал , Автоновости , Bentley Continental , Maybach , Bentley Continental GT , Bentley , Rolls-Royce , Mercedes-Benz , газета "Известия"
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