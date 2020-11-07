Пять ошибок, которые допускают при переобувке колес 

Цены на полную "переобувку" — сезонную замену шин — сегодня кусаются. Поэтому многие водители стремятся минимизировать расходы и перекидывают резину самостоятельно. Но нередки ошибки и даже травмы. В нашем обзоре — самые типичные ляпы "шиномонтажников".

Нарушение техники безопасности

Чтобы сэкономить на шиномонтаже, разумно держать летний и зимний комплекты резины уже посаженными на колесные диски. Так не придется платить за перебортировку и балансировку (хотя последнее в любом случае рекомендовано). Как бы то ни было, в подавляющем большинства случаев, перекидывая колеса где-нибудь на даче, во дворе или гараже, многие забывают о подстраховке. Между тем штатный автомобильный домкрат — не самый устойчивый инструмент.

Для того, чтобы исключить вероятность того, что машина сорвется с такого держателя с неприятной перспективой повредить тормозной диск об асфальт, следует принять меры предосторожности.

Самый простой способ — приподняв автомобиль домкратом, подсунуть под порог одно из сменных колес, а в просвет доложить дощечки или картон. Разумно также использовать не штатный, а более надежный, мощный и устойчивый подкатной, он же — гаражный домкрат, которыми пользуются работники шиномонтажей. С таким риск "уронить" машину заметно снижается. Убедитесь только, что подкатной домкрат снабжен достаточно толстой резиновой подушкой. Случается, что некоторые модели продаются без нее или она находится в комплекте отдельно.

"Домкратим" не так и не там

На нижней стороне порогов предусмотрены специальные усиленные места, под которые следует подводить домкрат. В разных моделях такие площадки выглядят по-разному: в виде домиков, прорезей, проушин, петель. Поэтому, купив автомобиль, не поленитесь изучить инструкцию, чтобы точно знать, как действовать в ситуации, когда придется менять колесо самому.

Ведь в конце концов прокол вполне можно "словить" и в дороге. В большинстве случаев площадки под поддомкрачивание располагаются ближе к колесным аркам. В некоторых автомобилях они могут быть спрятаны за декоративными накладками. Понятно, что устанавливать домкрат следует только под такими усиленными элементами. В противном случае велик шанс прогнуть или прорвать металл порога, на не усиленных участках.

Озаботьтесь также тем, чтобы выровнять площадку, на которой будет проводиться поддомкрачивание. Особенно это касается грунтовых поверхностей. Для выравнивания можно подложить ту же доску. В противном случае от тяжести автомобиля рыхлая поверхность может "просесть", и устойчивость конструкции нарушится со всеми вытекающими последствиями. Отсюда еще один вывод — держите небольшую доску в багажнике вашего автомобиля!

Неправильная последовательность действий

Перед тем как вы начали откручивать колесо для его замены, предпримите следующие полезные действия.

Подложите под остальные колеса противооткатные бруски, на худой конец камни или кирпичи, особенно если есть небольшой уклон. Поставьте машину на скорость (если автомобиль с "механикой") и на "ручник".

После этого, не поднимая автомобиль, ослабьте болты или гайки на колесе. Ведь если вы начнете откручивать колеса уже на вывешенной машине, вероятность того, что она сорвется с домкрата существенно увеличивается. С другой стороны, понятно, что ослабить болты — не значит открутить их совсем. Достаточно небольшого сдвига в полоборота.

Перекручивание и недокручивание

Многие водители не могут устоять перед соблазном затянуть уже установленное колесо болтами или гайками посильнее, до характерного хруста или того хуже — до стадии, пока хватает сил крутить.

Что плохого в такой "перестраховке"? Хотя бы то, что "перекрут" может спровоцировать поломки. К примеру, не исключены деформация и даже разрушение ступицы, облом или вытягивание шпильки, или, скажем, срыв резьбы.

Впрочем, не менее опасен и плохо затянутый крепеж. Колесо в последнем случае может попросту открутиться на ходу, что чревато самыми серьезными последствиями. Отсюда простой вывод — если не уверены в буквальном смысле в своих силах, приобретите динамометрический ключ. Он выглядит как обычный гаечный, но в него встроен динамометр. Чтобы узнать, какая сила необходима для затяжки определенного резьбового соединения, в том числе и автомобильного колеса, обратитесь к инструкции к автомобилю.

Вольности с резьбой

Вы наверняка видели, как работники шиномонтажа берут гайковерт и закручивают болты или гайки, не наживив их предварительно вручную.

Такая практика недопустима, и если вы видите, что такое проделывают с вашей машиной в шиномонтаже, остановите сотрудника и потребуйте наживления болтов/гаек руками.

В противном случае повышается риск того, что повредится резьба гаек/болтов, либо, что еще хуже, резьбовой нарезки в ступице. Конечно, это не катастрофа — на рынке представлено множество ремонтных болтов и шпилек для восстановления резьбы. Но и увеличивать вероятность такого сценария не стоит. Еще одной серьезной ошибкой будет смазывание шпильки и гайки для облегчения монтажа или демонтажа колеса. Такая практика может привести к самооткручиванию гаек или болтов. И, кстати, в автомобильных мануалах прописан запрет на такую хитрость.