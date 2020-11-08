Как поменять колесо, если нет домкрата? 

Автолюбители частенько жалуются на то, что домкраты, которые входят в комплектацию автомобиля, бывают очень низкого качества. Им едва хватает сил приподнять автомобиль. Нередки случаи, когда такое устройство просто складывалось под весом автомобиля. Как же быть, если домкрат сломался, а нужно заменить пробитое колесо? Давайте разбираться.

Еще Архимед знал, что при помощи рычага можно приподнять любой предмет. Исследования древнего ученого помогут и нам, чтобы приподнять автомобиль.

Используя в качестве рычага ствол березки, валяющийся на обочине, а в качестве опоры — несколько толстых досок или кирпичей, мы запросто сможем приподнять автомобиль.

Далее, как и при использовании домкрата, принимаем меры против падения конструкции и производим замену поврежденного колеса.

По окончании работ, опускаем автомобиль, придерживаясь мер безопасности. Спасительное бревно возвращаем на место его прежнего пребывания.

А вам случалось менять колесо без домкрата? Поделитесь своей историей в комментариях.