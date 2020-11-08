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Как поменять колесо, если нет домкрата? 

Car.ru 11 часов назад
Как поменять колесо, если нет домкрата?
Фото: car.ru
Автолюбители частенько жалуются на то, что домкраты, которые входят в комплектацию автомобиля, бывают очень низкого качества. Им едва хватает сил приподнять автомобиль. Нередки случаи, когда такое устройство просто складывалось под весом автомобиля. Как же быть, если домкрат сломался, а нужно заменить пробитое колесо? Давайте разбираться.
Еще Архимед знал, что при помощи рычага можно приподнять любой предмет. Исследования древнего ученого помогут и нам, чтобы приподнять автомобиль.
Используя в качестве рычага ствол березки, валяющийся на обочине, а в качестве опоры — несколько толстых досок или кирпичей, мы запросто сможем приподнять автомобиль.
Далее, как и при использовании домкрата, принимаем меры против падения конструкции и производим замену поврежденного колеса.
По окончании работ, опускаем автомобиль, придерживаясь мер безопасности. Спасительное бревно возвращаем на место его прежнего пребывания.
А вам случалось менять колесо без домкрата? Поделитесь своей историей в комментариях.
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Бортжурнал
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