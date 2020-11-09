Мифы о пользе накачивания шин азотом 

Сегодня на рынке автовладельцам предлагается огромный выбор услуг. Некоторые из них касаются установки дополнительного оборудования, а другие предлагают использовать альтернативные варианты проведения ремонта и накачивания шин. Наверняка, многие сталкивались с предложением от специалистов закачать в шины азот. Не все знают, для чего вообще нужна такая процедура, и какие преимущества и недостатки у нее есть.

Для начала рассмотрим, как проходит процедура накачивания шин азотом. Первый этап предполагает откачку воздуха из колеса припомощи специального оборудования. Только после этого шины заполняют азотом, который содержит не более 5-10% других газов и кислорода. Интересно, что для грузовых автомобилей устанавливаются более жесткие требования к составу азота. Допускается не более 5% содержания других газов. Автомобилистыразделились на 3 лагеря. Одни заявляют, что это опасная процедура для автомобиля, другие говорят о положительных сторонах азота в шинах, а третьи выдерживают нейтралитет. Заметим, что такая процедура стоит немало, поэтому многим важно знать, что они получают взамен. Специалисты в автосервисе заявляют, что после закачки азота автомобиль кардинально поменяет поведение, а качество вождения улучшится в разы. А теперь приведем распространенные мнения среди водителей.

Исключен риск взрыва колеса. Сторонники азота заявляют, что колесо не сможет взорваться, так как в нем не содержится кислород, а газ не способен гореть. Однако, каждыйпонимает, что воздух взрывается не внутри самого колеса. Покрышка лопается, газ под давлением вырывается наружу, что и создает хлопок. Получается, что даже с азотом колесо может лопнуть и издать хлопок. И тут возникает еще один интересный вопрос — кто-нибудь вообще видел, чтобы колесо взорвалось, а потом начало гореть? Это происходит в очень редких случаях.

Покрышка меньше весит. Чтобы ответить на это утверждение, нужно обратиться к науке. Масса куба воздуха составляет 1.29 кг, азота — 1.25 кг. Колесо может вместить 0.078 кг воздуха и 0.075 кг азота. Получается, что разница не превышает даже 10 грамм.

Стабильность давления. Снова обратимся к науке и вспомним закон Гей-Люссака, в котором говорится, что объем газа определяется его температурой в постоянном давлении. Воздух илюбой другой газ при повышении температуры будут расширяться водинаковом соотношении.

Колеса не нужно накачивать. Еще один распространенный миф. На самом деле, Еще один распространенный миф. На самом деле, колеса с азотом тоже нужно периодически подкачивать и почти с такой же частотой как и обычные.

Уменьшается коррозия дисков и резины. Это единственное правдивое утверждение. Дело в том, что кислород стремительно вступает в реакцию при любой температуре. Именно егосчитают самым сильным окислителем, который приводит к коррозии металла и старению резины. Азот на его фоне имеет большую стабильность и не вредит металлическим деталям.

Итог. Накачивание шин азотом — процедура, которую предлагают всервисах. На самом деле, существенной разницы между накачкойвоздухом и азотом нет, если только автомобиль не участвует вгонках.