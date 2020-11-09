Мифы о пользе накачивания шин азотом 

Сегодня на рынке автовладельцам предлагается огромный выбор услуг. Некоторые из них касаются установки дополнительного оборудования, а другие предлагают использовать альтернативные варианты проведения ремонта и накачивания шин. Наверняка, многие сталкивались с предложением от специалистов закачать в шины азот. Не все знают, для чего вообще нужна такая процедура, и какие преимущества и недостатки у нее есть.
Для начала рассмотрим, как проходит процедура накачивания шиназотом. Первый этап предполагает откачку воздуха из колеса припомощи специального оборудования. Только после этого шины заполняют азотом, который содержит не более 5-10% других газов и кислорода. Интересно, что для грузовых автомобилей устанавливаются более жесткие требования к составу азота. Допускается не более 5% содержания других газов. Автомобилистыразделились на 3 лагеря. Одни заявляют, что это опасная процедура для автомобиля, другие говорят о положительных сторонах азота в шинах, а третьи выдерживают нейтралитет. Заметим, что такая процедура стоит немало, поэтому многим важно знать, что они получают взамен. Специалисты в автосервисе заявляют, что после закачки азота автомобиль кардинально поменяет поведение, а качество вождения улучшится в разы. А теперь приведем распространенные мнения среди водителей.
Исключен риск взрыва колеса. Сторонники азота заявляют, что колесо не сможет взорваться, так как в нем не содержится кислород, а газ не способен гореть. Однако, каждыйпонимает, что воздух взрывается не внутри самого колеса. Покрышка лопается, газ под давлением вырывается наружу, что и создает хлопок. Получается, что даже с азотом колесо может лопнуть и издать хлопок. И тут возникает еще один интересный вопрос — кто-нибудь вообще видел, чтобы колесо взорвалось, а потом начало гореть? Это происходит в очень редких случаях.
Покрышка меньше весит. Чтобы ответить на это утверждение, нужно обратиться к науке. Масса куба воздуха составляет 1.29 кг, азота — 1.25 кг. Колесо может вместить 0.078 кг воздуха и 0.075 кг азота. Получается, что разница не превышает даже 10 грамм.
Стабильность давления. Снова обратимся к науке и вспомним закон Гей-Люссака, в котором говорится, что объем газа определяется его температурой в постоянном давлении. Воздух илюбой другой газ при повышении температуры будут расширяться водинаковом соотношении.
Колеса не нужно накачивать. Еще один распространенный миф. На самом деле, колеса с азотом тоже нужно периодически подкачивать и почти с такой же частотой как и обычные.
Уменьшается коррозия дисков и резины. Это единственное правдивое утверждение. Дело в том, что кислород стремительно вступает в реакцию при любой температуре. Именно егосчитают самым сильным окислителем, который приводит к коррозии металла и старению резины. Азот на его фоне имеет большую стабильность и не вредит металлическим деталям.
Итог. Накачивание шин азотом — процедура, которую предлагают всервисах. На самом деле, существенной разницы между накачкойвоздухом и азотом нет, если только автомобиль не участвует вгонках.