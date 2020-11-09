2021 год: какие машины не стоит покупать на «вторичке»

На вторичном рынке России предлагается масса автомобилейразных сегментов, годов выпуска и ценового диапазона. Выбор, конечно, всегда остаётся за покупателем, но от приобретениянекоторых подержанных моделей в 2021 году эксперты всё женастойчиво предостерегают.
В данном случае речь идёт о машинах стоимостью 0,35-1,5 млн рублей. В эту категорию, к примеру, попадают продающиеся на «вторичке» южнокорейское авто Hyundai Getz, «американец» Ford Fusion и «японец» Suzuki Swift. Эксперты говорят, что эти авто хоть и сравнительно недорогие (350-400 тыс. руб.), но принципиально устаревшие, а потому новому владельцу прослужат совсем недолго. В службах такси часто эксплуатируют Chevrolet Lacetti и Aveo, модели Astra и Corsa от компании Opel. Выставленные на продажу названные машины можно тоже найти по цене до 400 тысяч рублей, но чаще всего они «убитые» и потребуют дополнительного вложения немалых средств.
Не рекомендуют специалисты покупать VW Polo и Jetta в базовых вариациях или же «неликвидные», стоимостью от полумиллиона до 600 тысяч руб. В ценовом диапазоне 700-900 тыс. руб. лучше отказаться от покупки Skoda Rapid и Yetti, Nissan X-Trail, потому как стоимость этих подержанных авто в хорошем состоянии и без особых проблем — от 1,2 млн руб. Если говорить о машинах с пробегом за 1-1,5 млн рублей, то тут эксперты не советуют приобретать Toyota RAV4, Mazda CX5, KIA Sportage 3-й генерации и Honda CRV, потому что такие ценники могут иметь авто в базовых вариациях или же попадавшие в аварии.