Новый Hyundai Tucson получит мощную версию

Компания Hyundai опубликовала официальные изображения самого мощного Tucson в линейке: кроссовер четвертого поколения обзаведется «заряженной» версией N Line. Новинка отличается от стандартной модели внешне и, как ожидается, получит тот же 294-сильный двигатель, что и недавно представленная Sonata N Line.

Судя по опубликованным фотографиям, «заряженный» Tucson N Line получил более агрессивный дизайн экстерьера за счет других бамперов, воздухозаборника большего размера и широкого серебристого диффузора. Кроме того, задние указатели поворота расположены не в блока фонарей, как у стандартной модели, а смещены ниже.

© Hyundai

Что касается силовой установки, то официальной информации пока нет. Скорее всего, под капотом Tucson N Line окажется турбомотор SmartStream объемом 2,5 литра, который выдает 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента. В этом случае «заряженный» кроссовер станет самым мощным в линейке.

© Hyundai

Hyundai Tucson сменил поколение в середине сентября этого года. Стандартно кроссовер четвертого поколения комплектуется бензиновой турбочетвёркой 1.6 мощностью 150 лошадиных сил и дизелем CRDi Smartstream такого же объёма, который развивает 115 сил. Также доступен 150-сильный «атмосферник» и версии с 48-вольтовой надстройкой: «мягкие» гибриды выдают 150 или 180 сил (на базе бензинового 1.6) и 136 сил (дизель 1.6).

Топовый агрегат для рынка США — 190-сильный бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, а в Южной Корее самый мощный Tucson оснащается двухлитровым мотором с отдачей 186 сил.

В России Hyundai Tucson четвертого поколения еще не продается, а дореформенную модель можно купить за 1,6 миллиона рублей.