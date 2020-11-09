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Лошадиные силы или крутящий момент: что важнее? 

Car.ru 15 часов назад
Лошадиные силы или крутящий момент: что важнее?
Фото: Car.ru
На различных автомобильных форумах часто можно встретить спорные темы, которые касаются характеристик различных механизмов в транспортном средстве. Как правило, споры возникают на тему того, какой двигатель лучше в условиях России — бензиновый или дизельный. Однако, есть еще одно интересное убеждение — одни автомобилисты говорят, что наиболее важными в моторе являются лошадиные силы, а другие заявляют, что приоритетный и показательный параметр это крутящий момент. Так на что же новичку обращать внимание при выборе машины?
Перед тем, как ответить на основной вопрос, важно разобраться, что вообще означают эти понятия. Крутящий момент — это усилие, с которым вращается выходной вал силовой установки. Специалисты измеряют его в ньютонах на метр. Если представить этот показатель в реальной жизни, то 1 ньютон на метр — это сила, с которой вал вращается при помощи прикрепленной к нему палки с грузом в 100 грамм. Это очень важный параметр.
Однако, если мы посмотрим на это с другой стороны, то можно заметить иной вывод. Например, крутящий момент, который создается взрослым велосипедистом на педалях, равняется 130-150 Н/м. Это почти столько же, сколько у машины Skoda Fabia, оснащенной мотором MPI. Однако, автомобиль весит намного больше, да и скорость может развивать большую, так в чем тогда дело?
Дело в том, что крутящий момент напрямую связывается с количеством оборотов, совершаемых в минуту, в условиях которых он и достигается. Если сравнить того же велосипедиста и машину, то у первого наблюдается около 30-40 оборотов в минуту, у второго — 3500-4000.
Многие автомобилисты, которые придерживаются позиции, что мощность играет более важную роль, обрадуются на этом моменте. Но еще слишком рано. Конечно, намного быстрее будет разгоняться тот автомобиль, у которого стоит более мощный мотор, так как такая установка производит больше полезной работы. Но где сосредотачиваются все эти силы? У бензинового мотора они находятся в верхнем интервале оборотов — за пределами тех показателей, до которых докручивает обычный водитель. Например, у Skoda мощность начинает просыпаться только за 5000 оборотов. А это уже желтый интервал на приборе. Если часто ездить с таким показателем, силовая установка долго не проживет. На 2000-3000 оборотов мощность автомобиля составляет 26-32 кВт, а налог платится за все 63 кВт.
Что касается дизельного мотора, здесь момент начинается уже с 2200 оборотов — он на порядок выше бензинового. В рабочем интервале 2000-3000 оборотов мощность составляет уже 42-54 кВт.
Лошадиные силы и высокие обороты считаются важными показателями только в том случае, если автомобиль будет эксплуатироваться на гонках. В обычной жизни намного важнее наличие хорошего крутящего момента на низких оборотах Кроме того, сейчас на рынке представлены двигатели с турбинами, которые способны сглаживать разницу между дизельным и бензиновым мотором.
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Бортжурнал , Skoda Fabia , Skoda
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