Как картонка перед радиатором калечит машины 

С приходом зимы у многих автомобилистов возникает проблема, когда автомобильной печки не хватает для обогрева салона. Решить ее можно несколькими способами — обратиться за ремонтом или установить перед радиаторной решеткой картон. Стоит отметить, что последний весьма опасен для транспортного средства.

В салоне, который не обогревается должным образом, как минимум некомфортно, а в отдельных случаях такая езда еще и опасна для здоровья. Многие водители попросту не понимают, почему салон перестает обогреваться, хотя в принципах работы обычной печки несложно разобраться.

Тепло образуется вследствие работы обычной системы охлаждения и антифриза. Он поступает в радиатор, а вентилятор нагнетает теплый воздух в салон. Хорошего обогрева можно добиться, отрегулировав скорость работы вентилятора, но только если авто исправно.

Прежде всего прогреву может мешать неисправный термостат, ведь тепло подается за счет системы охлаждения двигателя, она работает по большому и малому контуру. Помпа после запуска двигателя подает антифриз только по малому, а радиатор остается закрытым термостатом. Если же он не выполняет своей функции, никакие методы улучшить работу печки не помогут.

Вот и выходит, что вместо картонки и других радикальных методов решения простой проблемы лучше сразу заменить термостат и обогревать салон в зимнее время. Установка картонки же часто заканчивается пожаром, и хорошо, если никто в данном случае не пострадает.