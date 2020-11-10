Jeep отправил в ремонт российские Wrangler

Компания Jeep объявила о сервисной акции, которая затронула 416 внедорожников Wrangler, проданных в России с марта 2019 года по настоящее время. На новых автомобилях обнаружили дефект, который может привести к потере тяги двигателя.

Причиной отзыва стала проблема со жгутом проводки блокиратора рулевого вала: на отозванных внедорожниках жгут может контактировать с рулевым валом при повороте руля. Со временем это может стать причиной перетирания проводов и повреждений жгута проводки, из-за которых усилитель рулевого управления может выйти из строя. Кроме этого, существует риск потери тяги двигателя.

В сервисных центрах марки на всех автомобилях проверят жгут проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом. При обнаружении потертостей или повреждений его бесплатно закрепят стяжкой для проводов. Список VIN-номеров автомобилей, которые необходимо отвезти в сервис, опубликован на официальном сайте Росстандарта.