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Компания Jeep отправила в ремонт российские Wrangler 

Motor.ru и ещё 2 15 часов назад
Jeep отправил в ремонт российские Wrangler
Фото: © Jeep
Компания Jeep объявила о сервисной акции, которая затронула 416 внедорожников Wrangler, проданных в России с марта 2019 года по настоящее время. На новых автомобилях обнаружили дефект, который может привести к потере тяги двигателя.
Причиной отзыва стала проблема со жгутом проводки блокиратора рулевого вала: на отозванных внедорожниках жгут может контактировать с рулевым валом при повороте руля. Со временем это может стать причиной перетирания проводов и повреждений жгута проводки, из-за которых усилитель рулевого управления может выйти из строя. Кроме этого, существует риск потери тяги двигателя.
В сервисных центрах марки на всех автомобилях проверят жгут проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом. При обнаружении потертостей или повреждений его бесплатно закрепят стяжкой для проводов. Список VIN-номеров автомобилей, которые необходимо отвезти в сервис, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
Ранее Jeep отзывал автомобили в России в июле. Тогда ремонт потребовался 253 внедорожникам Cherokee, проданным с июня 2014 года. На автомобилях обнаружили проблему с трансмиссией, которая может привести к прекращению подачи момента на передние колеса, а также потере удерживающего усилия на стоянке.
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Бортжурнал , Jeep
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