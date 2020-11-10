Porsche 911 никогда не станет полностью электрическим 

Разработчики автомобильного концерна Porsche официально заявили о том, что модель 911 никогда не станет полностью электрифицированной, несмотря на ожидания потенциальных покупателей.

Модель является знаковым автомобилем бренда и самым востребованным спорткаром на мировом рынке. Производители понимать, что если они займутся сертификацией машины, то это может привести к потере ее индивидуальности. С момента начала выпуска автомобиля было выпущено и продано 1,1-миллиона единиц.

При этом разработчики занимаются электрификацией машин марки, но делают это только с более массовыми моделями, стоимость которых намного ниже. Так, первопроходцем в мире электрифицированных машин бренда стала модель Taycan, представленная производителями ранее. Этот электрокар смог привлечь к себе внимание потенциальных покупателей.