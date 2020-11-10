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Porsche 911 никогда не станет полностью электрическим 

Car.ru 14 часов назад
Porsche 911 никогда не станет полностью электрическим
Фото: Car.ru
Разработчики автомобильного концерна Porsche официально заявили о том, что модель 911 никогда не станет полностью электрифицированной, несмотря на ожидания потенциальных покупателей.
Модель является знаковым автомобилем бренда и самым востребованным спорткаром на мировом рынке. Производители понимать, что если они займутся сертификацией машины, то это может привести к потере ее индивидуальности. С момента начала выпуска автомобиля было выпущено и продано 1,1-миллиона единиц.
При этом разработчики занимаются электрификацией машин марки, но делают это только с более массовыми моделями, стоимость которых намного ниже. Так, первопроходцем в мире электрифицированных машин бренда стала модель Taycan, представленная производителями ранее. Этот электрокар смог привлечь к себе внимание потенциальных покупателей.
Не исключено, что будущее поколение Porsche 911 получит гибридную вариацию. Но говорить о полностью электрифицированной версии не приходится.
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Бортжурнал , Porsche 911 , Porsche
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