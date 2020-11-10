Внедорожник Land Rover Discovery пережил плановое обновление в середине жизненного цикла. Внешность модели осталась почти нетронутой, а вот в моторной гамме произошли значительные изменения.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Снаружи обновленный Discovery можно отличить от предшественника по решетке радиатора, лишившейся горизонтальных ламелей, слегка измененным бамперам и оптике, которая теперь по умолчанию светодиодная. Ещё одно отличие – вентиляционные вставки на передних крыльях, окрашенные в цвет кузова. Доступен стайлинг-пакет R-Dynamic, придающий внедорожнику более спортивный вид. В него входят с черные и темно-серые акценты в экстерьере и контрастная прострочка сидений.

Интерьер Discovery подвергся более глубокой модернизации: здесь появилось новое рулевое колесо, иной селектор передач и переделанная передняя панель, которую венчает 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы Pivi Pro. Система оснащена Apple CarPlay и Android Auto, и обновляется по воздуху. Кроме этого, в салоне имеется точка доступа Wi-Fi с возможностью подключения до восьми устройств и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.

Размер 12,3-дюймовой цифровой приборной оставили прежним, переработав дизайн, который вторит интерфейсу «мультимедийки». Доступен проекционный экран, а также система ионизации воздуха с фильтром твердых частиц PM2,5. Диван второго ряда получил улучшенную боковую поддержку и более длинные подушки, для задних пассажиров также предусмотрели держатели для планшетов, встроенные в спинки передних кресел, и USB-разъемы. Вентиляционные отверстия перенесли с центральных стоек на центральную консоль для лучшего обдува.

Моторная гамма Land Rover Discovery лишилась бензиновых и дизельных V6 – на смену им пришли двигатели семейства Ingenium. Из старой гаммы сохранилась лишь бензиновая «турбочетверка», развивающая 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Дизельный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра доступен в двух вариантах форсировки: 249 (570 Нм) и 300 (650 Нм) лошадиных сил. Самый мощный мотор – это бензиновая «шестерка» того же объема, выдающая 360 сил и 500 Нм момента. Все три 3,0-литровых мотора получат в Европе MHEV-надстройки, но России Discovery доберется без электронных «довесков».

Пару моторам составляет прежняя восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода. В списке оснащения числится стандартная пневматическая подвеска, улучшенная система Terrain Response 2, которая автоматически подстраивается под условия движения, и новый режим Wade Mode, позволяющий преодолевать глубокие водные преграды.

Обновленный Land Rover Discovery уже доступен для заказа в Великобритании, где его стоимость стартует с 54 000 фунтов стерлингов (5,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Ожидается, что в России новинка появится весной следующего года, а пока россиянам доступен дореформенный Discovery пятого поколения стоимостью от 4 585 000 рублей. Продажи внедорожника на отечественном рынке оставляют желать лучшего. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), он является самой непопулярной моделью британской марки: с января по октябрь нынешнего года в России было продано всего 185 экземпляров.