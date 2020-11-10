Когда могут наказать за светодиоды в автомобиле

Каждый автовладелец хочет, чтобы его транспорт выглядел на дороге привлекательно и выделялся из общего потока. Конечно, посоревноваться за узнаваемость на дороге могут только эксклюзивные модели, которые выпускаются ограниченным тиражом. Однако, у любого водителя есть возможность провести тюнинг своего транспорта, даже если он не относится к классу дорогих. Другой вопрос заключается в том — какие изменения считаются законными, а за какие можно получить штраф?

Светодиодные лампы — новшество в автомобильной промышленности. Эти элементы пришли на смену ксеноновым фарам и даже сумели обойти их по количеству реализации. Главная причина их популярности заключается в возможности законной установки, которая не приведет к лишению водительского удостоверения или штрафу. Однако, такое мнение оказалось ошибочным. В последнее время инспекторы ГИБДД начали отбирать права у тех, кто решался поставить светодиоды на автомобиль, где изначально предусматривались галогеновые лампы. Многие автомобилисты подавали в суд, но даже это не помогло — он встал на сторону стражей порядка. Но ситуация кардинальным образом поменялась в 2019 году.

Светодиоды и ксенон. Устанавливать светодиодные лампочки можно в фары только тех транспортных средств, конструктивные особенности которых позволяют проводить операцию. Все остальные случаи являются нарушением — перечень неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать транспортное средство. Если сотрудник ГИБДД выявит данный факт, то автомобилист получит штраф в размере 500 рублей. Однако, до середины 2019 года было и другое наказание за подобную установку. Инспекторы ГИБДД сопоставляли нелегальное использование светодиодных ламп с применением ксеноновых. А здесь предусматривается совсем другое наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок до 1 года.

Автомобилисты, которые были не согласны с такой ситуацией, обращались в суд. В качестве аргументов приводилось то, что в законе есть запрет на применение ксенона, но о светодиодах нет ни единого слова. Однако, суд встал на сторону сотрудников ГИБДД, в результате чего многие водители лишились прав.

Что поменялось. В июне 2019 опубликовали постановление, в котором подробно объяснили ситуацию, какая ответственность предусмотрена для тех водителей, которые устанавливают светодиоды. В результате, стало известно, что лишение водительского удостоверения — наказание, которое относится к случаям, когда установленные лампы имеют несоответствие в цвете и режиме работы.

Если лампы не соответствуют заводским настройкам только по одному пункту, то водитель получит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Заметим, что светодиодные лампы, в отличие от ксенона, не могут менять свой цвет. Они светят только белым, именно поэтому автоматически исключается возможность лишения водительского удостоверения.

Итог. Светодиодные лампы — популярный метод тюнинга среди автомобилистов. Еще пару лет назад подобную установку приравнивали к ксенону и лишали за это прав. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом.