Моргенштерн похвастался новой машиной 

Известный музыкант Моргенштерн, работающий в стиле рэп, поделился со своими поклонниками информацией о своем новом автомобиле. Фото машины он разместил в одной из социальных сетей.

Специалисты, которые увидели изображение части автомобиля, сделали вывод, что транспортное средство музыканта имеет в своей комплектации панорамную крышу, а также подсветку салона фиолетового цвета. Дело в том, что Моргенштерн разместил на своей странице снимок, на котором только часть автомобиля.

Что касается модели и вообще марки новой автомашины рэпера, то никакой информации по этому поводу автовладелец не разместил. Некоторые фанаты музыканта принялись гадать, какая новинка теперь находится в гараже музыканта. Есть предположение, что это Mercedes.

Моргенштерн известен еще и тем, что периодически проводит различные акции среди своих поклонников и подписчиков. Так, недавно рэпер провел розыгрыш среди них автомобиля. Известно, что в этом мероприятии приняли участие более полумиллиона фанатов музыканта.