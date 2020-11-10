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Автоэксперт оценил недостатки шипованной резины 

RT на русском 5 часов назад
Автоэксперт оценил недостатки шипованной резины
Фото: РИА Новости
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин оценил недостатки шипованной резины.

«Шипованная резина при всех её преимуществах всё же изнашивает асфальт. В основном асфальт не изнашивают шины топовых производителей, так как они соответствуют нормам», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в Европе с её тёплым климатом шипы запрещены.

«Но как в нашей стране со множеством климатических поясов и зон сделать всё единообразным?» — отметил Субботин.

В качестве примера он привёл поездку из Мурманска до Сочи.
Как отметил эксперт, безопасность важнее всего, поэтому нужно ездить на шипах и контролировать производство.
Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Московской области напомнили об обязательной цифровой маркировке шин.
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Бортжурнал , Правительство московской области
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