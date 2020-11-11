Можно ли эксплуатировать автомобиль без подголовников? 

В автомобиле каждая деталь имеет свое предназначение и функции. Даже обычный подголовник, который мы привыкли видеть в салоне, может принести большую пользу. В период Советского Союза многие отечественные автомобилисты пренебрегали этим элементом и передвигались на машинах без подголовников. В Европе наблюдалась совсем иная ситуация — там еще в 1960-х годах использование этих элементов стало обязательным на законодательном уровне.

Сразу заметим, что подголовник выполняет очень важную функцию в каждом автомобиле, даже если внешне по нему такого не скажешь. Сейчас многие подумают, что он позволяет шее расслабляться в дальней дороге. Конечно, такое достоинство тоже ему присуще, но это не основная причина его присутствия в салоне. Дело в том, что во время сильного удара он может спасти водителя и пассажиров от получения серьезных травм.

Обычный с виду подголовник уберегает шею от хлыстовой травмы. Последняя возникает при резком запрокидывании головы назад — тогда риск сломать шейные позвонки очень высок. Делаем первый вывод — подголовник является серьезным средством безопасности. Если в конструкции транспорта изначально предусмотрены подголовники, то передвигаться без них запрещается законом.

Не все знают, но этот элемент входит в перечень условий, при которых запрещается эксплуатировать транспортное средство, точно так же, как и ремни безопасности. Если сотрудник ГИБДД остановит автомобиль и увидит, что в салоне нет подголовников, водитель вполне может получить штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5.1 КоАП РФ.

Развитие не стоит на месте. Самые первые подголовники выглядели очень странно — они были маленькие и неудобные. Сегодня же их габариты значительно увеличились. Во многих спортивных машинах предусмотрены специальные сиденья в форме ковша, которые отличаются высокой спинкой — именно она выполняет роль подголовника.

Стандартное устройство разделяется на два вида — неподвижные и активные. По логике можно понять, что из себя представляет первый тип. А вот вторые имеют определенную функцию. Во время сильного толчка в корму автомобиля, активный подголовник максимально близко прижимается к затылку, тем самым предохраняет шейный отдел и голову от повреждений.

Огромную роль играет настройка данных элементов, именно от нее зависит, насколько сильным будет эффект защиты. Специалисты рекомендуют устанавливать их так, чтобы при ударе середина подголовника подходила ровно на затылок. При этом, расстояние между головой и элементом не должно превышать 9 см. Только таким образом можно обеспечить долю безопасности для своего здоровья в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия.