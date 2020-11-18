Можно ли авто из Поднебесной сравнить с «корейцами» и «европейцами»

Давайте сразу договоримся, что не будем грести всех под одну гребенку. В Китае слишком много разных производителей, чтобы говорить обо всех разом. Есть откровенный шлак и хлам, а есть весьма достойные марки и модели. Некоторые из них продаются и в России. Вот о них-то я и хочу поговорить.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Тренды развернулись

Начнем, наверное, с первого китайца, который переломил тенденцию – Geely Atlas. Китайцы долго шли к тому, чтобы выпустить достойную машину, которая будет не хуже корейцев, а то и немцев с японцами. И с Geely Atlas у них это получилось.

Не сказать, что Атлас переплюнул всех конкурентов, что он супер как управляется. Он просто приятный. Ничуть не хуже других, а по цене и качеству отделки получше многих конкурентов.

Есть нормальный выбор комплектаций, моторов, полный или передний привод, турбо и атмосферники. К тому же белорусская сборка позволила не задирать цены до небес. В общем, удачный вариант.

Про Emgrand X7 и Emgrand 7 ничего хорошего сказать не могу: машины не такие уж и плохие, но их явно не стоит сравнивать с корейцами. А вот Geely новой формации – Coolray и FY11 (возможно, он будет называться Azkarra) – это уже совершенно иные автомобили. Они созданы в тесном сотрудничестве с Volvo , и во многом превосходят своих европейских и корейских одноклассников. И по характеристикам, и по материалам, и по соотношению цена/качество.

Haval на «отлично»

Дальше буду говорить про Haval (правильно, кстати, Хавейл, а не Хавал). У них хорош весь модельный ряд. Начиная маленьким Н2, который, к сожалению, ушел с рынка, и заканчивая большим Н9. Больше всего мне нравился Н6. У него была прекрасная комбинация с механикой и полным приводом, которая подкупала многих. Сейчас, к сожалению, Н6 также покинул российский рынок.

F7(х) с одной стороны ещё лучше, симпатичнее, современнее, навороченнее. А с другой – у него нет той самой механики, за которую многие брали Н6, а есть робот, который пока ещё неясно, как себя проявит.

Если говорить про Н5, который является копией Great Wall Hover , то он хоть и стар технически, претензий к нему нет. К тому же кроме УАЗа никто ничего подобного за эти деньги не предлагает.

Chery и Changan: под вкусы россиян

Есть еще два китайских производителя, которые делают весьма и весьма достойные машины – Chery и Changan.

Первый уже давно в России и зарекомендовал себя весьма неплохо. Старые модели типа Tiggo 3, Tiggo 2 и Tiggo 5 выводят с российского рынка, а на смену им приходят новые – Tiggo 4, 7, версии Pro, а ещё суббренд Exeed.

Что мне особо нравится в Чери – они стараются подогнать машину под вкусы россиян, а не просто втюхивают нам то, что «едят» китайцы. Только для России выпускаются Тигго 4 с зимним пакетом, в который включены подогревы всех сидений, лобового стекла, руля.

Вообще, по оснащению и ходовым характеристикам Tiggo 4 очень и очень хорош. Мне он нравится даже больше, чем Крета. Единственное «но» – ограниченность выбора: либо слабенький атмосферник, либо турбо, но с роботом, плюс отсутствие полного привода. А так машина весьма и весьма на уровне. Особенно, если учитывать цену.

Про Changan могу сказать примерно то же. Последние модели Changan CS35 Plus, CS55 и CS75 FL – хороши. Из этой троицы я лично больше всего симпатизирую среднему CS55, но у него нет полного привода. «Тридцать пятый» на мой взгляд мелковат и не так хорошо оснащен, как тот же Chery, но его вполне можно сравнивать с Кретой, например.

CS75 – это весьма достойный вариант для семейного человека. Машина не кричит дизайном, долго не устареет, есть полный привод, классический автомат, хорошие комплектации, адекватные цены.