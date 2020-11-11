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В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении 

РИА Новости 47 минут назад
Как управлять машиной при неизбежном столкновении
Фото: CC0 / DarkoStojanovic /
Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области.

"Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером", — рассказали специалисты.

До столкновения важно сохранять самообладание — это позволит управлять машиной до последней возможности. Нужно до предела напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки.

"При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке", — добавляют спасатели.

На переднем месте пассажира нужно закрыть голову руками и завалиться на бок, распростершись на сидении, на заднем — упасть на пол. Если рядом ребенок, хорошо бы накрыть его собой.
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Бортжурнал , ДТП , МЧС
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