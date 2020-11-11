Skoda рассказала о новинках для России 

Компания Skoda рассказала о новинках, которые появятся в России в следующем году. В ближайших планах чешской марки — обновление уже доступных на рынке моделей, а также подготовка спецверсий. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.
В первом квартале 2021 года Skoda расширит моторную гамму лифтбека Skoda Octavia, сменившей поколение в минувшем сентябре. Пока модель доступна россиянам с безальтернативным 1,4-литровым двигателем TSI мощностью 150 лошадиных сил.
В будущем году к палитре «Октавии» присоединятся 1,6-литровый «атмосферник», развивающий 110 сил, и 2,0-литровый турбомотор на 190 сил. Топовый двигатель сочетается только с семидиапазонным «роботом», а 110-сильному положены пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.
Motor.ru / Skoda Octavia нового поколения
Motor.ru / Skoda Octavia нового поколения
На сегодняшний день новая Octavia в России доступна только в кузове лифтбек. Когда к ней присоединится универсал с приставкой Combi, пока не раскрывается. Стоимость чешского бестселлера, который в октябре встал на конвейер завода в Нижнем Новгороде, варьируется от 1 409 000 до 1 757 000 рублей.
Второй значимой новинкой следующего года станет обновленный кроссовер Kodiaq, который получит легкий рестайлинг в середине жизненного цикла и обзаведется новым оснащением.
Актуальный кроссовер в России предлагают с моторами объемом 1,4 и 2,0 литра, отдача которых варьируется от 125 до 180 лошадиных сил. Цена «Кодиака» стартует с 1 634 000 рублей.
Кроме этого, Skoda готовится представить в России спецверсии доступных моделей, однако подробности чешская марка пока не раскрыла.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре Skoda удалось реализовать в России 10 101 автомобиль, что на 13 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года. Самой популярной моделью стал новый Rapid, который разошелся тиражом в 3320 экземпляров.
Источник: Автостат