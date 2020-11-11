Skoda рассказала о новинках для России 

Компания Skoda рассказала о новинках, которые появятся в России в следующем году. В ближайших планах чешской марки — обновление уже доступных на рынке моделей, а также подготовка спецверсий. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

В первом квартале 2021 года Skoda расширит моторную гамму лифтбека Skoda Octavia сменившей поколение в минувшем сентябре. Пока модель доступна россиянам с безальтернативным 1,4-литровым двигателем TSI мощностью 150 лошадиных сил.

В будущем году к палитре «Октавии» присоединятся 1,6-литровый «атмосферник», развивающий 110 сил, и 2,0-литровый турбомотор на 190 сил. Топовый двигатель сочетается только с семидиапазонным «роботом», а 110-сильному положены пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.

Motor.ru / Skoda Octavia нового поколения

Motor.ru / Skoda Octavia нового поколения

На сегодняшний день новая Octavia в России доступна только в кузове лифтбек. Когда к ней присоединится универсал с приставкой Combi, пока не раскрывается. Стоимость чешского бестселлера, который в октябре встал на конвейер завода в Нижнем Новгороде, варьируется от 1 409 000 до 1 757 000 рублей.

Второй значимой новинкой следующего года станет обновленный кроссовер Kodiaq, который получит легкий рестайлинг в середине жизненного цикла и обзаведется новым оснащением.

Актуальный кроссовер в России предлагают с моторами объемом 1,4 и 2,0 литра, отдача которых варьируется от 125 до 180 лошадиных сил. Цена «Кодиака» стартует с 1 634 000 рублей.

Кроме этого, Skoda готовится представить в России спецверсии доступных моделей, однако подробности чешская марка пока не раскрыла.