Как правильно выбирать дизельное топливо

С наступлением холодов всем автомобилистам приходится готовить свои машины к зиме. Однако владельцам автомобилей с дизельным двигателем необходимо уделить особое внимание топливу.

Эксперты журнала « За рулем » напоминают, что дизтопливо различается по сезонам. Дело в том, что парафины в «солярке» при отрицательных температурах начинают затвердевать. Горючее превращается в подобие желе и быстро забивает топливный фильтр. Также повышается образование сажи, что снижает срок службы двигателя.

В зимнее дизтопливо производители добавляют специальные присадки. Они понижают температуру замерзания и делают горючее менее густым в холодную погоду. Эксперты рекомендуют с наступлением холодов поменять топливо на подходящее по сезону.

Специалисты предупреждают: недобросовестные владельцы автозаправок под видом зимнего дизтоплива могут продавать смесь обычной «солярки» с керосином. На первый взгляд, двигатель на ней работает нормально, но такое поддельное горючее может быстро вывести из строя форсунки и топливный насос высокого давления. Происходит это потому, что керосин снижает смазывающую способность дизтоплива, что повышает износ деталей. Поэтому зимнее топливо советуют приобретать на проверенных АЗС.

Также опытные автолюбители в морозы рекомендуют поддерживать уровень топлива в баке примерно на одной трети от максимального. Это снизит вероятность выпадения в осадок парафина.