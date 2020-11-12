Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Водителям напомнили, как правильно выбирать дизельное топливо 

Профиль 1 час назад
Как правильно выбирать дизельное топливо
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
С наступлением холодов всем автомобилистам приходится готовить свои машины к зиме. Однако владельцам автомобилей с дизельным двигателем необходимо уделить особое внимание топливу.
Эксперты журнала «За рулем» напоминают, что дизтопливо различается по сезонам. Дело в том, что парафины в «солярке» при отрицательных температурах начинают затвердевать. Горючее превращается в подобие желе и быстро забивает топливный фильтр. Также повышается образование сажи, что снижает срок службы двигателя.
В зимнее дизтопливо производители добавляют специальные присадки. Они понижают температуру замерзания и делают горючее менее густым в холодную погоду. Эксперты рекомендуют с наступлением холодов поменять топливо на подходящее по сезону.
Специалисты предупреждают: недобросовестные владельцы автозаправок под видом зимнего дизтоплива могут продавать смесь обычной «солярки» с керосином. На первый взгляд, двигатель на ней работает нормально, но такое поддельное горючее может быстро вывести из строя форсунки и топливный насос высокого давления. Происходит это потому, что керосин снижает смазывающую способность дизтоплива, что повышает износ деталей. Поэтому зимнее топливо советуют приобретать на проверенных АЗС.
Также опытные автолюбители в морозы рекомендуют поддерживать уровень топлива в баке примерно на одной трети от максимального. Это снизит вероятность выпадения в осадок парафина.
Видео дня. Легендарный «Москвич»: 90 лет назад был основан АЗЛК
Профиль: последние новости
АвтоВАЗ планирует выпускать полноприводные Lada АвтоВАЗ планирует выпускать полноприводные Lada На российском рынке появятся лимитированные версии BMW X5M и X6M На российском рынке появятся лимитированные версии BMW X5M и X6M В России планируют производить электромобиль премиум-класса В России планируют производить электромобиль премиум-класса
Комментарии
Бортжурнал , За рулем
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение