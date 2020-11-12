ДВС спасут? Porsche разрабатывает дешёвый синтетический бензин

Немецкая автомобилестроительная компания Porsche поддерживает тенденцию других производителей, выпуская электрические модели, но и от авто с ДВС отказываться тоже не торопится. Более того, работает над удешевлением синтетического бензина, что поможет машинам с традиционными моторами «удержаться на плаву».

Оливер Блюм , занимающий пост гендиректора Porsche отмечает, что более половины, а точнее 70% автомобилей, в разное время сошедших с конвейеров заводов компании-производителя, до сих пор эксплуатируются владельцами. В ближайшие годы выпуск машин с ДВС точно не прекратится, а потому нужно искать способы удешевления топлива и в этом случае стоит обратить внимание на синтетический бензин. Он, конечно, абсолютно никак не решает проблему с вредными выбросами в окружающую среду, но тем не менее имеет некоторые преимущества даже в сравнении с водородом.

Во-первых, для производства синтетического топлива, о котором говорят в Porsche, используются возобновляемые источники энергии. Во-вторых, под него не требуется кардинально модернизировать оборудование заправочных станций. В-третьих, такое топливо, в отличие от водорода, не нужно охлаждать в процессе хранения.

Правда, пока покупка литра синтетического бензина обходится в 10 долларов, однако в Porsche прогнозируют, что в грядущее десятилетие стоимость для рынка Европы удастся снизить до двух долларов или чуть ниже. Этот ценник практически соответствует таковому за литр обычного бензина в некоторых европейских странах, но всё равно остаётся гораздо выше, чем в США, где цена варьируется в районе 0,7-0,8 доллара. В РФ и государствах постсоветского пространства топливо тоже дешевле, к примеру, АИ-95 стоит порядка 0,6-0,7 доллара, то есть вряд ли у нас синтетический бензин для авто с ДВС будет востребован.