Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку 

Ассоциация Global NCAP провела краш-тест праворульной версии Kia Seltos для индийского рынка. Методика включает единственное испытание: фронтальный удар о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километров в час (аналогичный тест проводит и EuroNCAP). Кроссовер заработал среднюю оценку: три звезды их пяти возможных.

В испытании принял участие базовый Seltos индийской сборки, оснащенный парой фронтальных подушек безопасности. Вариант для Индии укомплектован беднее российского кроссовера: у него отсутствуют крепления Isofix для детских кресел и ремень безопасности для среднего пассажира на заднем ряду.

Индийскому Seltos сняли баллы за «нестабильность» пола в области ног водителя при фронтальном ударе, а также за серьезную деформацию кузова — в Global NCAP ее назвали «на пределе допустимого».

Это уже не первый краш-тест Kia Seltos. Например, в конце 2019 года безопасность кроссовера проверила независимая австралийская организация ANCAP. Эта методика включает фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час, боковой удар, удар об столб, испытания кресел на стенде и оценка безопасности пешеходов. В краш-тестах принял участие базовый Seltos для австралийского рынка, он успешно справился со всеми испытаниями и получил пять звезд из пяти возможных.