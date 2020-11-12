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Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку
Фото: © Global NCAP / Youtube.com
Ассоциация Global NCAP провела краш-тест праворульной версии Kia Seltos для индийского рынка. Методика включает единственное испытание: фронтальный удар о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километров в час (аналогичный тест проводит и EuroNCAP). Кроссовер заработал среднюю оценку: три звезды их пяти возможных.
В испытании принял участие базовый Seltos индийской сборки, оснащенный парой фронтальных подушек безопасности. Вариант для Индии укомплектован беднее российского кроссовера: у него отсутствуют крепления Isofix для детских кресел и ремень безопасности для среднего пассажира на заднем ряду.
Индийскому Seltos сняли баллы за «нестабильность» пола в области ног водителя при фронтальном ударе, а также за серьезную деформацию кузова — в Global NCAP ее назвали «на пределе допустимого».
Это уже не первый краш-тест Kia Seltos. Например, в конце 2019 года безопасность кроссовера проверила независимая австралийская организация ANCAP. Эта методика включает фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 64 километра в час, боковой удар, удар об столб, испытания кресел на стенде и оценка безопасности пешеходов. В краш-тестах принял участие базовый Seltos для австралийского рынка, он успешно справился со всеми испытаниями и получил пять звезд из пяти возможных.
В августе этого года Национальный институт дорожной безопасности США (IIHS) протестировал Seltos для американского рынка. По итогам трех фронтальных ударов на скорости 64 километра в час с частичным перекрытием, бокового удара и проверки прочности крыши кроссовер заработал хорошую оценку, однако не получил премию IIHS 2020 Top Safety Pick из-за неэффективных фар головного света.
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Бортжурнал , Kia
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