Дорогу молодым: управлять авто разрешат с 17 лет

МВД РФ намерено позволить россиянам управлять автомобилем с 17 лет — соответствующий проект направлен в правительство. Однако молодого водителя допустят за руль с одним условием — до совершеннолетия в машине его должен сопровождать "наставник" с правами категории B. Идею уже одобрили в Госдуме . Помимо этой поправки, МВД предлагает облегчить получение российских прав иностранцам и, напротив, усложнить доступ к вождению автобусов для россиян.

Наставник для молодого водителя

На дорогах станет безопаснее, если россиянам разрешат управлять автомобилем с 17 лет, сообщил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев

12 ноября стало известно, что МВД РФ направило в правительство законопроект с поправками к закону «О безопасности дорожного движения», документ публикует газета «Коммерсант». Главное предложение министерства заключается в допуске за руль молодых водителей. В пояснительной записке ведомство указало, что экзамены ГИБДД сейчас можно сдавать в 17 лет, а управлять машиной только с 18 — за это время гражданин может растерять навыки вождения.

В связи с этим необходимо разрешить садиться за руль сразу после сданного экзамена, но при условии, что до совершеннолетия в салоне с выпускником автошколы будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B. Необходимый для «наставников» стаж министерством не уточняется — требование к ним и порядок вождения будут обозначены позже в постановлении правительства, пояснили в ведомстве.

«Человек, получив права, если год не ездит, не управляет, однозначно теряет навык. Потом, когда у него появляется возможность легально водить автомобиль, это повлияет на безопасность. Сложно сразу сесть за руль и поехать. Проект МВД даст молодым людям возможность поддерживать свой навык управления автомобилем», — заявил депутат Сураев.

Инициатива не новая — в СССР такое правило «наставничества» молодых водителей уже существовало, напомнил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Тем не менее эксперт опасается, что 17-летних водителей даже в сопровождении взрослых лучше не пускать на скоростные дороги.

«МВД вытащило этот нафталин обратно — никто нового ничего не придумал. Этот год в сопровождении опытного водителя окажет лучший эффект, чем если человек прыгнет за руль в 18 лет и разобьет все рядом стоящие автомобили от радости. Другое дело, насколько ответственен взрослый, сидящий рядом. И я бы пока не разрешал ездить в таком режиме, например, на скоростных магистралях, потому что скорость большая, а опыта у водителя еще нет», — пояснил Хайцеэр «Газете.Ru».

«На дорогах творится кошмар»

Вдобавок, МВД предлагает изменить закон «О безопасности дорожного движения», ужесточив наказание для нарушителей ПДД. Как поясняет ведомство, согласно нынешнему законодательству, водителя, который ехал без прав, с просроченным удостоверением или в пьяном виде, могут оштрафовать или подвергнуть административному аресту. Тем не менее эти наказания не помешают гражданину пойти в ГИБДД и получить новые права, сдав экзамен, отмечают специалисты министерства в проекте.

В связи с этим МВД планирует не выдавать права в течение года после «исполнения наказания» — оплаты штрафа или отбытия ареста. Адвокат, автоюрист, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько выразил недоумение словами МВД о том, что гражданин, которого застали в пьяном виде и лишили действующих прав, имеет возможность вновь получить их.

«Гражданина в этом случае лишают права управления, поэтому удостоверение ему выдать не могут. При проведении экзамена и решения вопроса о выдаче удостоверения проверяется, были ли у человека лишения. Нельзя дать право управления, которого он лишен», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Тем не менее утверждение МВД о гражданах, у которых права отсутствуют или просрочены, абсолютно верно — такие нарушители могут получить удостоверение хоть на следующий день после оплаты штрафа, сказал автоюрист. Но он все равно отрицательно оценил инициативу МВД.

«Если нет права управления, то человеку и не может быть назначено такое наказание, как лишение права управления. Поэтому он может сдать экзамены и получить соответствующее удостоверение. Лицу, не имеющему права на управление, за езду грозит лишь штраф от пяти до 15 тыс. рублей. Но я не думаю, что идея МВД хорошая. Это наказание во внесудебном порядке, которого нет ни в одном законе. Если у человека нет права управления, то почему ему запрещают его приобретать?», — возмутился Радько.

Также законопроектом МВД предлагает запретить водителям с правами категории D садиться за руль автобусов без годового опыта вождения. В Национальном союзе автомобилистов предложили расширить список, запретив садиться и за руль такси без однолетнего стажа.

«Я бы точно также бы поступил и с такси. На дорогах творится кошмар среди непрофессиональных водителей с профессиональными правами», — подчеркнул вице-президент организации.

Отметим, что сейчас препятствие в обучении на категорию D есть только одно — получить соответствующее удостоверение, согласно ст. 25 ФЗ-196, можно только с 21 года. Исключение сделали для военнослужащих, которые вправе сдать экзамены на категорию D в 19 лет. Ограничений по стажу нет.

«Пойдет бизнес, коррупция»

Остальные предложения МВД по большей части касаются приезжих из-за рубежа. Если нововведение вступит в силу, то иностранцам с национальными удостоверениями категории C (вождение грузовиков) или D (управление пассажирским транспортом) разрешат обменять удостоверение на российское после самостоятельного изучения местных правил движения и прохождения внутреннего экзамена в автошколе.

Сейчас, согласно Постановлению правительства РФ от 24.10.2014 № 1097, обменять иностранное водительское удостоверение на российское можно без обучения в автошколе, но с обязательной сдачей экзамена в ГИБДД — теории, вождения на площадке и в городе.

Разрешение на обмен на российские права после экзамена в автошколе и самостоятельного изучения ПДД приведет к тому, что на дорогах РФ будут ездить некомпетентные «самоучки», уверен вице-президент Национального союза автомобилистов.

«Я сторонник того, чтобы знания водителя проверяли официальными экзаменами в ГИБДД. Кроме того, в автошколах будет все покупаться, продаваться — пойдет бизнес, коррупция», — отметил Ян Хайцеэр.

Одним из самых существенных изменений, указанных МВД в законопроекте, стало ужесточение требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство или гражданство РФ. Ведомство предлагает запретить гражданам с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен, пользоваться ими уже через 180 дней с момента принятия закона.

Необходимость инициативы в документе объясняется тем, что из-за езды по национальным правам такие водители не проходят регулярное медосвидетельствование, как это делают в РФ раз в 10 лет.