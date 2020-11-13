Что известно о «китайском BMW X4» для России

Уже 16 ноября в России стартует прием предварительных заказов на новый китайский купеобразный кроссовер Geely Tugella. В Китае модель продается с 2019 года и известна под именем XingYue, а для российского рынка выбрали спорное название «Тугелла» — в честь второго по величине водопада, который, однако, пишется с одной «л». К запуску модели мы собрали все факты, которые известны Geely Tugella, в том числе о перспективах белорусской сборки, а также выяснили, действительно ли он похож на BMW X4 и по какому параметру обходит Porsche Macan.

Путь в Россию

Кросс-купе с заводским индексом FY11 ждали в России больше года. Впервые модель показали российским журналистам еще на Шанхайском автосалоне весной 2019 года, тогда же пообещали, что она будет продаваться в нашей стране. Однако 2020 год выдался трудным для мирового автопрома, многие запуски новинок были отложены, и в результате FY11 добрался до России только в ноябре, попутно сменив «паспортное» имя на Tugella. В Одобрении типа транспортного средства, выданном Роспатентом , были заявлены перенеприводные и полноприводные модификации, а также турбомотор 2.0 в двух вариантах форсировки: 200 и 238 лошадиных сил. Несмотря на это, пока Tugella будет продаваться с безальтернативным 238-сильным двигателем и полным приводом.

«Поскольку была возможность одновременно сертифицировать две модификации, 238— и 200-сильную, мы решили добавить полноприводную версию с дефорсированным двигателем, чтобы впоследствии не проводить дополнительную сертификацию», — объяснил «Мотору» руководитель по сертификации и анализу продукции Geely Максим Иванов.

Tugella станет флагманом модельной линейки Geely в России, так что и цена ожидается «флагманская»: мощный мотор, полный привод, богатый набор оборудования — сэкономить на покупке кроссовера вряд ли получится. По информации «Мотора», модель будет стоить 2,5 миллиона рублей

Производство на белорусском заводе «БелДжи»

В базе Росстандарта можно найти ОТТС на Tugella, выданное на автомобили китайской сборки, — именно такие кроссоверы будут продаваться в России первое время. Однако у Geely есть завод «БелДжи» в Республике Беларусь — там уже собирают Atlas, Coolray и Emgrand X7, а с недавнего времени и GS для российского рынка.

Как выяснил «Мотор», белорусская «Тугелла» уже успешно прошла сертификацию, хотя документ пока не появился в открытом доступе. Так что кроссовер может пойти по пути кросс-хэтчбека GS, который сначала возили из Китая, а затем запустили производство на белорусском «БелДжи» и теперь поставляют автомобили оттуда.

Представитель Geely подтвердил «Мотору», что в сентябре 2020 года завод «БелДжи» оформил ОТТС для локализации производства в Республике Беларусь.

«Китайский BMW X4» с аэродинамикой лучше, чем у Porsche Macan

Tugella, как и другие современные купеобразные кроссоверы, не избежала сравнения с BMW X4: их действительно роднят форма кузова, длинный капот и короткие свесы, хотя по габаритам немецкая модель превосходит «китайца»: 4752x1918x1621миллиметр у X4 против 4605х1878х1643 у Tugella. Зато китайский кроссовер лишь немного уступает X4 30i по динамике. С места до 100 километров в час 238-сильныая «Тугелла» разгоняется за 6,9 секунды — 0,1 секунды медленнее, чем BMW X4 30i, Mercedes-Benz GLC 300 и Volvo XC60 T5.

Что же до купеобразного кузова, то он может нравиться или нет, однако у него есть практическая польза — сравнительно небольшой коэффициент аэродинамического сопротивления. Согласно официальным данным на глобальном сайте бренда, Cx у Geely Tugella составляет 0,325 — это меньше, чем у BMW X4 (0,358) и Porsche Macan (0,35).

Шведская семья и CMA

В основе Tugella лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture) разработанная совместно со шведским брендом Volvo в Центрально-европейском центре автомобильных технологий в 2016 году. CMA включает в себя модули подвески, трансмиссии, каркас сидений, систему кондиционирования, систему рулевого управления, систему трансмиссии и тормозную систему. Она адаптирована для широкой линейки моделей, от компактных до среднеразмерных, которые могут быть укомплектованы как традиционным ДВС, так и гибридными силовыми установками.

На этой же «тележке» базируются другие модели «шведской семьи» Geely: первым на нее перебрался Volvo XC40 , следом — автомобили марки Lynk & Co и Polestar 2. CMA входит в тройку основных глобальных архитектур наравне с «тойотовской» TNGA и «фольксвагеновской» MQB.

У шведов китайцы в свою очередь позаимствовали разработки в области безопасности. Например, в сиденьях на базе CMA используется конструкция WHIPS, запатентованная Volvo, которая обеспечивает защиту головы и шеи. Устойчивый к сжатию корпус может выдерживать давление, превышающее его собственный вес в пять раз.

Мотор и коробка передач для России

Двигатель для российской Tugella также был разработан совместно со шведами. «Турбочетверка» 2.0 с прямым впрыском развивает 238 сил и 350 Нм момента при 1500–4800 оборотах в минуту и соответствует стандарту Евро-5. В числе особенностей этого мотора — «улитка» из аустенитной нержавеющей стали с высоким тепловым КПД (термостойкость до 980 градусов по Цельсию).

В Geely заявляют, что расчетный ресурс двигателя составляет 350 000 километров, что на 46 процентов превышает «схожие по своим характеристикам моторы других брендов». Такой же ресурс и у восьмидиапазонного гидромеханического автомата Aisin, который составит пару двухлитровому двигателю. Заявленный расход топлива в смешенном цикле — 8,1 литра на 100 километров пути.

Система полного привода — с электрогидравлическая муфтой BorgWarner пятого поколения, крутящий момент распределяется между осями в соотношении 50:50.

А что внутри?

Geely пока не раскрывает комплектации Tugella, однако некоторые подробности о списке оснащения известны, так как модель уже продается в Беларуси. Там для кроссовера заявлены полностью светодиодные фары и задние фонари (124 диода спереди и 224 сзади), парктроники спереди и сзади, а также система кругового обзора на 360 градусов с разрешением экрана1280х720.

В салоне — цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедийной системы того же размера, атмосферная подсветка, аудиосистема с восемью динамиками, а на центральном тоннеле размещена шайба для переключения режимов движения. Их всего пять: Normal, Eco, Sport, Snow и Off-Road.

На фотографиях Geely Tugella можно заметить несколько заглушек, а также отсутствие проекционного экрана, который предусмотрен для китайской версии модели.

Зато имеется беспроводная зарядка для смартфона (она размещена в нише под центральной консолью) и три USB-входа. В числе других опций комфорта — регулировки передних сидений: водительского в 16 направлениях и переднего пассажирского — в шести. Оба передних кресла оборудованы подогревом и вентиляцией. Между ними расположены подстаканники с функцией подогрева и охлаждения. Дверь багажника можно открыть как нажатием кнопки, так и без помощи рук, проведя ногой под задним бампером.

За пассивную безопасность отвечают шесть подушек (по две фронтальные, боковые и шторки), а в список электронных ассистентов входят система помощи на спуске и подъеме, система слежения за полосой движения, интеллектуальная система управления дальним светом и система контроля усталости водителя, а также система стабилизации Bosch 9.3 и ABS+EBD.

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