Что можно, а что нельзя делать с «автоматом»

Про то, как убить «автомат», не писал только ленивый. Написано и рассказано всё уже миллион раз. Но то ли не все читают, то ли забывают. Короче говоря, повторение – мать учения.

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На самом деле, на этот пост меня сподвигли поездки с моим дядей, папой и одним его товарищем. Эти три товарища пересели на машины с «автоматом» после механики.

Можно

Начнем с того, что можно делать с «автоматом». Можно сколь угодно долго стоять на тормозе, когда рычаг в положении «D». Это вообще никак не вредит коробке, потому что она устроена иначе, чем механика. Между тем некоторые водители, которые первый раз сели на двухпедальную машину, то и дело переводят коробку в «паркинг» или нейтраль, как на механике.

Можно, если осторожно

На классическом автомате можно буксовать. Не стоит, конечно, злоупотреблять, потому что некоторые автоматические коробки не имеют отдельного радиатора охлаждения и в таком режиме довольно быстро перегреваются, а это для них губительно. Но сама по себе пробуксовка классическому автомату не страшна. Недаром классические внедорожники всегда делают именно с гидромеханикой (а вот роботы и вариаторы пробуксовок боятся).

Классический автомат весьма спокойно относится и к тяганию тяжестей. Однако тут надо быть аккуратным, потому как нагрузки будут больше, чем обычно, а это опять-таки в теории может привести к перегреву. Но если речь идет о каком-то небольшом прицепчике, ничего страшного с коробкой не случится. Скорее пострадает даунсайзинговый турбомотор.

Машину с автоматом можно буксировать. Правда, не всегда и обычно очень и очень недолго. Чаще всего производители говорят о 30-50 км. Дело в том, что на неработающем двигателе не работает масляный насос и подшипники коробки не получают смазки.

Нельзя

Теперь о том, что нельзя. Однозначно нельзя заводить машину с толкача. Просто не получится.

Нельзя сразу начинать движение – особенно резко, с большими нагрузками – на морозе. Коробке, как и двигателю, надо дать немного времени прогреться, чтобы трансмиссионная жидкость стала не такой густой. Делается это просто: стоя на тормозе, переводим рычаг в «R», стоим полминутки, потом переводим рычаг в «D» и стоим на тормозе ещё полминутки. Потом снова в «R», потом снова в «D» – и можно ехать. За эти две минуты немножко прогреются и мотор, и коробка. Можно начинать плавное движение.

Самый простой способ убить автоматическую трансмиссию – не менять в ней масло. Запомните: даже если производитель говорит, что масло залито на весь срок службы, это не так. В идеале масло надо менять раз в 30 000 км, но так мало кто делает, так что хотя бы раз в 60 000 – уже неплохо.

Ещё один нюанс – нельзя переводить коробку в нейтраль, когда едешь накатом с горки. Это не механика. Автомат, когда его переводят в «нейтраль» не получает смазки, а это губительно для него, более того, когда потом на скорости включаешь обратно «D», происходит толчок, резкая ударная нагрузка на коробку.