Volkswagen Touareg оснастили системой удаленной парковки

Volkswagen Touareg является первой модификацией в модельном ряду автобренда, которая получила функцию удалённой парковки. Транспортное средство оснащается четырьмя камерами и двенадцатью ультразвуковыми датчиками.

Фото: Car.ru Car.ru

Такой автомобиль может осуществлять маневры на парковке. Данным процессом можно свободно управлять при помощи обычного смартфона. В данном случае гаджет превращается в пульт ДУ.

В свою очередь разработчиком предлагается несколько сценариев. Автомобилист в первом случае может оставаться на своем месте. Ему нужно нажать на дисплее устройство букву «P». После этого транспортное средство сможет самостоятельно отыскать подходящее парковочное место. Оно будет отображаться на дисплее мультимедиа. Автомобилисту потребуется выбрать более подходящий вариант, а также воспользоваться новой современной функцией.