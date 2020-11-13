Toyota задумала переделать седан Crown в кроссовер 

Компания Toyota обдумывает радикальную смену имиджа одной из своих старейших моделей — седана Crown. По данным японской газеты Chunichi Shimbun, культовая «Корона», пережившая 15 поколений, может превратиться в кроссовер уже в 2022 году.

Предполагается, что новый форм-фактор Crown станет единственным, а от седана японцы полностью избавятся. Причина — в стабильно падающих продажах нынешней модели, а также в повальной моде на кроссоверы и внедорожники, охватившей автомобилистов и производителей.

Планы Toyota на Crown пока не подтверждены официально, однако газета Chunichi Shimbun, поделившаяся информацией, считается третьей по тиражу в Японии и выпускается в префектуре Айти — там же находится штаб-квартира Toyota.

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По предварительным данным, «Корону»-кроссовер могут построить на архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA-K) с содержанием в конструкции высокопрочных сталей и увеличенной жесткостью на скручивание. Ту же «тележку» получил со сменой поколения внедорожник Highlander, представленный в прошлом году. В новом виде Crown доберется до США и Китая, о продажах на других рынках пока информации нет.