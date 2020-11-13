Когда пешеход на «зебре» должен уступить дорогу? 

Извечное противостояние пешеходов и водителей, вероятно, не закончится никогда. Каждая из сторон считает себя правой и уступать не собирается.

Аргумент водителей в свою защиту, мол они сперва отучились в автошколе, потом получили права, а пешеходы зачастую даже элементарных ПДД не знают. Вот и случаются неприятности прямо на "зебре". На нерегулируемом переходе водителю придется ждать пока пройдет поток пешеходов столько, сколько потребуется. А вот на переходах со светофором могут возникнуть некоторые нюансы.

Если, скажем, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора, но до смены цветов не успел пересечь пешеходный переход, как ему быть? Кто в данной ситуации должен уступить, если пешеходам загорелся зеленый свет?

В правилах данный момент довольно четко описан. Прежде, чем начать движение, пешеход должен убедиться в безопасности своего маневра. Поэтому в вышеописанной ситуации пешеход должен пропустить автомобиль, чтобы тот мог закончить начатый маневр.