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СМИ: к 2030 году в Великобритании запретят продажу бензиновых машин 

News.ru и ещё 2 5 часов назад
В Великобритании запретят продажу бензиновых машин
Фото: globallookpress.com
Британские власти намереваются ввести запрет на продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году.
С соответствующим заявлением выступит на следующей неделе премьер министр страны Борис Джонсон. Изначально запрет планировалось ввести к 2040 году, однако в феврале 2020 года глава кабмина заявил, что намерен «положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году». Об этом сообщает газета Financial Times.
Теперь, по данным источников газеты, правительство Великобритании намерено отказаться от продажи в стране таких машин уже к 2030 году.
Гибридные автомобили при этом, как пишет газета, попадут в «чёрный список» только к 2035 году. Объявление о нововведении будет сделано для того, чтобы подтолкнуть владельцев автомобилей переходить на более экологичный транспорт. В 2021 году на расширение сети зарядных станций для электромобилей в стране будет расширена, так как популярность этих транспортных средств растёт из года в год.
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Бортжурнал , Борис Джонсон
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