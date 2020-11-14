В Великобритании запретят продажу бензиновых машин

Британские власти намереваются ввести запрет на продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году.

С соответствующим заявлением выступит на следующей неделе премьер министр страны Борис Джонсон . Изначально запрет планировалось ввести к 2040 году, однако в феврале 2020 года глава кабмина заявил, что намерен «положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году». Об этом сообщает газета Financial Times.

Теперь, по данным источников газеты, правительство Великобритании намерено отказаться от продажи в стране таких машин уже к 2030 году.

Гибридные автомобили при этом, как пишет газета, попадут в «чёрный список» только к 2035 году. Объявление о нововведении будет сделано для того, чтобы подтолкнуть владельцев автомобилей переходить на более экологичный транспорт. В 2021 году на расширение сети зарядных станций для электромобилей в стране будет расширена, так как популярность этих транспортных средств растёт из года в год.