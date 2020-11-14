Как заменить водительское удостоверение в 2020 году 

Водительское удостоверение — документ, который выдается на 10 лет, а после этого подлежит замене. Те автомобилисты, которые постоянно проживают на территории России, могут сделать это в любом подразделении ГИБДД . Те люди, который только временно находятся в стране, могут менять права по региону пребывания. Для того, чтобы провести замену водительского удостоверения, нужно собрать медицинские справки, оплатить государственную пошлину и пройти медицинский осмотр.

Если передвигаться с водительским удостоверением, у которого истек срок годности, можно получить штраф в размере 5-15 тысяч рублей. Однако, менять права нужно не только по истечению срока. Среди остальных причин можно выделить следующее:

При смене личных данных водителя. Ранее при смене фамилии не нужно было менять права, но теперь это определено на законодательном уровне; Документ утерян или похищен; Документ имеет повреждения; Автомобилист открыл новую категорию; Автовладелец получил другую категорию здоровья.

Менять водительское удостоверение можно за 6 месяцев до окончания срока.

Стоимость медицинской комиссии. За данную услугу придется отдать от 2 000 рублей. Частные медицинские центры могут просить немного больше — до 5 000 рублей. Самый дешевый вариант — пройти комиссию в поликлинике. Стоимость находится на уровне 2 300 рублей. Для того, чтобы пройти процедуру, нужно будет подготовить паспорт и военный билет.

Чтобы получить ее, нужно обязательно пройти осмотр офтальмолога и терапевта. Дальнобойщики, кроме вышеуказанных врачей, также посещают лора и невролога.

Пройти всех врачей в частном центре можно за один день, в поликлинике по записи — на протяжении нескольких недель. Где взять бланки заявлений. Образцы всех заявлений есть в Госавтоинспекции, МФЦ или Госуслугах. Третий вариант наиболее удобный, так как водителю не нужно самостоятельно заполнять форму, это сделано автоматически. Замена в/у в ГИБДД. Это стандартный вариант замены прав. Нужно прийти в отделение ГИБДД, взять талон и дожидаться своей очереди. После этого сотрудник вызовет вас, возьмет пакет документов и подготовит новый документ.

В список должны входить следующие: заполненный бланк; паспорт; старое в/у; справка №003-В/у; справки от нарколога и психиатра; квитанция об оплате государственной пошлины. Замена в/у в МФЦ. При таком варианте ждать результата придется пару недель. Необходимы те же самые документы, что и в ГИБДД.

Кроме того, нужно предоставить фотографию в электронном виде. Замена в/у через Госуслуги. Наиболее простой способ. Нужно зайти в личный кабинет, найти вкладку «замена в/у», загрузить документы. Заявление заполнять не нужно, так как это делается автоматически. Заметим, что в этом случае госпошлина составляет 1 400 рублей, во всех остальных — 2 000 рублей.

Итог. Замена прав — процедура, которая не обходит стороной ни одного автомобилиста. Провести замену можно несколькими способами — при помощи ГИБДД, МФЦ и Госуслуг.