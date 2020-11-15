Кросс-купе Geely Tugella в России получит только один двигатель 

Китайское кросс-купе Geely Tugella спроектировано с использованием разработок шведской компании Volvo . На «домашнем» рынке оно продается с 2019 года, а в ближайшее время появится и в России.

Стало известно о том, в каком виде будет продаваться кросс-купе в России. Tugella, вопреки первоначальной информации, будет доступно только в полноприводной версии и с единственным двигателем мощностью 238 л.с. Такую мощность двухлитровый двигатель развивает благодаря турбонаддуву. В паре с двигателем работает восьмидиапазонная гидромеханическая АКПП. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,9 с.

Производитель заявляет достаточно скромный расход топлива — 8,1 л на 100 км в смешанном цикле. Отмечается, что расчетный ресурс двигателя и коробки передач составляет 350 тыс. км, передает Motor

Подробности об оснащении Tugella пока не раскрываются. На белорусском рынке автомобиль продается со светодиодной оптикой спереди и сзади, парктрониками и системой кругового обзора. Из интересных функций — возможность открыть дверь багажника без помощи рук, проведя ногой под задним бампером.

Автомобиль будет стоить в России около 2,5 млн руб. Вначале в Россию будут поставлять автомобили китайской сборки, но в перспективе производство этой машины может развернуться на заводе Geely в Белоруссии.