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Кто помогает россиянам купить автомобиль 

Car.ru 4 часа назад
Кто помогает россиянам купить автомобиль
Фото: car.ru
В этом году российские автомобилисты стали чаще покупать машины, причем как на новом, так и на вторичном рынке. Главными факторами эксперты называют падение рубля и режим самоизоляции, так как россияне стремятся быстрее купить желаемую модель до скачка цен.
При этом в текущем году в шесть раз выросла популярность автоподборщиков. Российские водители обращаются за помощью специалистов, чтобы найти наиболее выгодное предложение от компаний, касательно выбранной модели. В октябре, как и сентябре, спрос на сервисы подобного типа вырос почти в 2,5 раза, отмечают автомобильные аналитики.
Специалисты портала Profi.ru провели исследование, согласно которому 70% из обратившихся — это мужчины, а вот женщины доверяют автоподборщикам, как оказалось, заметно реже. В то же время российские компании снова пересматривают собственные прайс-листы на доступные модели в линейке. Так рынок реагирует на скачки стоимости рубля, отмечают аналитики, а в дальнейшем цены, скорее всего, продолжат увеличиваться.
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Бортжурнал
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