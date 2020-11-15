Кто помогает россиянам купить автомобиль 

В этом году российские автомобилисты стали чаще покупать машины, причем как на новом, так и на вторичном рынке. Главными факторами эксперты называют падение рубля и режим самоизоляции, так как россияне стремятся быстрее купить желаемую модель до скачка цен.

При этом в текущем году в шесть раз выросла популярность автоподборщиков. Российские водители обращаются за помощью специалистов, чтобы найти наиболее выгодное предложение от компаний, касательно выбранной модели. В октябре, как и сентябре, спрос на сервисы подобного типа вырос почти в 2,5 раза, отмечают автомобильные аналитики.

Специалисты портала Profi.ru провели исследование, согласно которому 70% из обратившихся — это мужчины, а вот женщины доверяют автоподборщикам, как оказалось, заметно реже. В то же время российские компании снова пересматривают собственные прайс-листы на доступные модели в линейке. Так рынок реагирует на скачки стоимости рубля, отмечают аналитики, а в дальнейшем цены, скорее всего, продолжат увеличиваться.