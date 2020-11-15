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Определен самый дорогой автомобиль в России 

Профиль и ещё 1 10 часов назад
Назван самый дорогой автомобиль с пробегом в России
Фото: Maybach 62S
Подержанные автомобили не всегда дешевле новых. Стоимость редких коллекционных экземпляров на вторичном рынке может в разы превышать цену на самые дорогие машины в автосалонах.
На звание самого дорогого автомобиля на российском рынке претендует Maybach 62 S с кузовом ландо, также известный как Maybach Landaulet. Он оценивается в 130 млн руб. О необычном экземпляре рассказало издание Motor.
Его отличительная особенность — складывающаяся жесткая крыша над пассажирскими сиденьями. По данным журналистов, в таком кузове произведено всего лишь восемь автомобилей немецкой люксовой марки.
В движение Maybach 62 S приводится 5-литровым битурбомотором с мощностью 612 л.с. Его главная особенность — исключительно высокая тяга, 1000 Н·м он развивает уже на 2000 об. /мин. Как и другие автомобили Maybach, этот 62 S отличается исключительно роскошной комплектацией. Высокая цена также объясняется прекрасным состоянием автомобиля — с момента схода со сборочной линии он проехал менее 2 тыс. км.
Под принадлежащей концерну Daimler маркой Maybach в 2002–2013 году выпускались автомобили представительского класса на основе агрегатов Mercedes-Benz. Они не пользовались высоким спросом по сравнению с такими марками, как Bentley и Rolls-Royce, поэтому производство было закрыто. В 2015 году его возобновили уже под брендом Mercedes-Maybach.
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Бортжурнал , Maybach , Maybach 62 , Bentley , Rolls-Royce , Daimler , Mercedes-Benz
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