Назван самый дорогой автомобиль с пробегом в России

Подержанные автомобили не всегда дешевле новых. Стоимость редких коллекционных экземпляров на вторичном рынке может в разы превышать цену на самые дорогие машины в автосалонах.

На звание самого дорогого автомобиля на российском рынке претендует Maybach 62 S с кузовом ландо, также известный как Maybach Landaulet. Он оценивается в 130 млн руб. О необычном экземпляре рассказало издание Motor

Его отличительная особенность — складывающаяся жесткая крыша над пассажирскими сиденьями. По данным журналистов, в таком кузове произведено всего лишь восемь автомобилей немецкой люксовой марки.

В движение Maybach 62 S приводится 5-литровым битурбомотором с мощностью 612 л.с. Его главная особенность — исключительно высокая тяга, 1000 Н·м он развивает уже на 2000 об. /мин. Как и другие автомобили Maybach, этот 62 S отличается исключительно роскошной комплектацией. Высокая цена также объясняется прекрасным состоянием автомобиля — с момента схода со сборочной линии он проехал менее 2 тыс. км.