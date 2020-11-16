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Geely объявил цены на кросс-купе Tugella в России 

Motor.ru и ещё 2 7 часов назад
Объявлены российские цены на кросс-купе Geely Tugella
Фото: © Geely
Компания Geely раскрыла стоимость купеобразного кроссовера Tugella в России, а дилеры начали принимать предварительные заказы. Информация, озвученная ранее «Мотором», подтвердилась: цена модели составляет 2,5 миллиона рублей, а именно 2 499 900 рублей за топовую комплектацию Flagship, с которой и начнутся продажи.
Вместе с ценой появились подробности об оснащении Tugella в комплектации Flagship. Кроссовер стоимостью 2,5 миллиона рублей оснащается 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета, полностью светодиодной оптикой (всего 348 диодов) с функцией автоматического переключения дальнего света фар на ближний и наоборот, бесключевым доступом в салон и возможностью запуска двигателя кнопкой. Также предусмотрена система определения усталости водителя, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости с функцией поддержки дистанции до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки.
Кроме того, в список оборудования входят специальный фильтр очистки воздуха по стандарту CN95 (задерживает до 95 процентов вредных частиц), двухзонный климат-контроль оснащен системой контроля качества воздуха, фоновая подсветка салона (восемь вариантов цветов), беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая панель приборов и тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками, панорамная крыша c люком и электропривод пятой двери (багажник можно открыть без помощи рук). Комбинированные кресла из замши и кожи «наппа» спереди оснащены подогревом и вентиляцией, а задние — только подогревом.
За безопасность отвечают отвечают шесть подушек, индикатор слежения за нахождением автомобиля в пределах заданной полосы, функция предупреждения столкновений (распознает не только другие машины, но и пешеходов), восемь парковочных датчиков и камеры системы кругового обзора.
Geely Tugella доступна для заказа с 2.0-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода. Модель адаптировали для России: она получила стойкую антикоррозийную защиту кузова и днища, функцию подогрева руля, зоны покоя щеток стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя. Дорожный просвет кроссовера составляет 204 миллиметра.
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Бортжурнал , Geely
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