От чего зависит максимальная скорость автомобиля? 

Лет 50 назад мальчики, заглядывавшие через стекла в салоны иномарок, рассматривали спидометры, пытаясь определить главную, по их мнению, характеристику — максимальную скорость.

Если она составляла порядка 140 км/ч, к машине сразу теряли интерес, а вот если 200 и более — это было классно. На сегодняшний день, цифры на спидометрах наносятся с запасом. Какие же факторы оказывают влияние на скорость?

Погода. Испытателями всегда проводится измерение предельной скорости в двух направлениях. Делается это для того, чтобы исключить возможность влияния ветра. Дело в том, что даже в случае, когда установилось полное безветрие, разница в скоростях в оба направления может достигать 10 км/ч. Также на показатели может влиять и наличие бокового ветра.

Уровень плотности воздуха зависит от величины атмосферного давления, а значит и сопротивления движению. Низкое давление тоже не лучший вариант, поскольку при нем хуже наполняются цилиндры и падает мощность двигателя.

В дождливую погоду имеет место повышение плотности среды, благодаря насыщению водяными каплями, что приводит к резкому снижению возможностей автомобиля, даже без учета сопротивляемости качению.

Аэродинамика. Наличие на автомобиле таких деталей, как антенна, боковые зеркала, брызговики, создает дополнительное сопротивление движению и снижает уровень максимальной скорости примерно на 5-6%. Очистители лобового стекла, в зависимости от своей конструкции, на 1-2%, открытые окна и наружный багажник на крыше — до 10%.

Интересным является тот факт, что аналогичную разницу может давать и грязь с проселочной дороги, кусками налипающая на поверхность кузова.

Колеса и резина. Спущенные шины повышают сопротивление качению и снижает скоростные показатели машины. Это утверждение справедливо и для такого показателя, как угол установки колес, который мог сбиться в процессе использования, например, после наезда на какое-либо препятствие. Если же механизмы торможения прихватываются хотя бы на одном колесе, достичь максимальной скорости уже будет невозможно.

Трансмиссия. Если хотя бы одна из ее составных частей неисправна, то на колеса может передаваться не вся мощность. Чаще всего подобные «фокусы» могут организовывать пробуксовывающее сцепление на механических и роботизированных коробках передач, проскальзывание фрикционов или ремня у вариаторов, или же блокировка гидравлического трансформатора в классической версии АКПП.

Мотор. В этой ситуации, речь не ведется о серьезной неисправности, а о «легком недомогании». Наибольшее распространение получила такая причина, как низкое качество топлива.

Но может быть и другой вариант — если инструкцией производителя предписывается использование бензина АИ-95, а залит АИ-92, хоть и высокого качества, мотор может «тормозить» при максимальных нагрузках.

Если отказывают некоторые из контроллеров, то может быть задействован усредненный вариант алгоритма, что не позволит мотору выдать максимальный уровень мощности.

Дорога. На уровень максимальной скорости может влиять наличие любых уклонов, продольных или поперечных, и неровности покрытия. Если же покрытие дороги грязное или мокрое, об установлении скоростных рекордов речи даже не идет.

Чрезмерная нагрузка. Чем больше вес машины, по причине большого количества пассажиров или груза в багажнике, тем меньше будет максимально возможная скорость, так как увеличивается сопротивление резины.

Итог. Гражданские автомобили производятся совсем не для того, чтобы передвигаться на максимальной скорости. Это значение является ее технологическим запасом, а совсем не ежедневной необходимостью. При наличии сомнений в исправности собственной машины, ее лучше пропустить через стенд с беговыми барабанами, что позволит узнать и предельный уровень мощности, и потребления топлива. Набирать же предельную скорость на обычных дорогах опасно, так как точного результата все равно получить не удастся, а неприятностей может быть много.