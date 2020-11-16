Почему АвтоВАЗ не спешит обновлять Lada Vesta

Недавно на страницах газеты «Волжский автостроитель» опубликована статью, которая посвящена данному вопросу. Эта публикация говорит о том, что в этом случае прослеживается наследование автобрендом общемировых тенденций.
На сегодняшний день фирмы стараются не раскрывать информацию о любых своих новых разработках. Между тем компания не хочет рисковать с ускорением выпуска новинок, так как в настоящее время имеет место довольно большая конкуренция.
В статье ещё говориться, что частые обновления в итоге могут вредить выпускаемым транспортным средствам. По заявлению специалистов регулярные модернизации автомобилей «стирают» первоначальный внешний вид моделей. При этом такие нововведения не всегда являются позитивными.
В свою очередь представители автобренда никак не прокомментировали данную публикацию.