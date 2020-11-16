Kia объявила цены на обновленный Rio X

Российский офис Kia раскрыл цены и комплектации обновленного хэтчбека Rio X, который до рестайлинга продавался в России под название Rio X-Line. Новинку предложат в девяти комплектациях по цене от 944 900 до 1 239 900 рублей. Продажи стартуют 1 декабря 2020 года.

Кросс-хэтчбек обновился по тому же сценарию, что и седан Rio. Он обзавелся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней, а в салоне в свою очередь появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.

От обычного Rio версия X отличается, помимо типа кузова, увеличенным до 195 миллиметров дорожным просветом, а также иным дизайном радиаторной решетки и переднего бампера. Кроме того, Rio X получил задние фонари оригинальной формы, рейлинги на крыше, сдвоенный наконечник выпускной трубы, спойлер на багажной двери, черные пластиковые накладки на порогах и колесных арках.

Кросс-хэтчбек шире седана на 10 миллиметров (1750 миллиметров) и выше на 65 миллиметров (1535 миллиметров), при этом габаритная длина на 145 миллиметров меньше и составляет 4275 миллиметров. При поднятых спинках задних сидений емкость багажника составляет 370 литров, при сложенных — 1 075 литров.

Для модели доступны 15— либо 16-дюймовые диски с четырьмя вариантами дизайна. В большинстве комплектаций предусмотрен климат-контроль, руль с кожаной отделкой и USB-разъем для пассажиров второго ряда. Для Rio X в стандартном исполнении доступен пакет «Теплые опции», который включает подогрев передних кресел и рулевого колеса.

Kia Rio X оснащается двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,4-литровым мощностью 100 лошадиных сил и 1,6-литровым, который выдает 123 силы. Оба двигателя могут агрегатироваться как с шестиступенчатой механикой, так и с шестидиапазонным автоматом. Привод только передний.

Во всех комплектациях на Rio X устанавливаются передние брызговики, в задних колесных арках предусмотрены текстильные подкрылки, улучшено шумопоглощающее покрытие багажника, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием.

Для модели заявлены светодиодная оптика (в базовых комплектациях — галогенные фары рефлекторного или проекционного типа), система запуска двигателя кнопкой, передние и задние датчики парковки, а также мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В дорогих комплектациях кросс-хэтчбек оборудован круиз-контролем с ограничителем скорости.