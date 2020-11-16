«Гори-гори ясно»: почему отозвали почти 70 тысяч Chevrolet

Концерн General Motors объявил о крупной сервисной акции, которая коснулась 68 667 электрокаров Chevrolet Bolt. Собранные с 2017 по 2019 год автомобили отправят в сервис после жалоб владельцев на внезапное возгорание аккумуляторов, сообщает газета The Detroit News. Бóльшая часть машин находится на территории США.

О проблеме сообщили пять пользователей. Во всех случаях батарея загоралась, будучи полностью или почти полностью заряженной. Автомобили в это время находились на парковке. В инцидентах пострадали по крайней мере два человека, отравившиеся угарным газом.

В исследовании причин проблемы компании помогает Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA), которое также занимается изучением похожих дефектов на электрокарах других марок, включая Tesla . Пока корень проблемы не был найден. Известно лишь, что батареи в отозванных Bolt были изготовлены на корейском заводе LG Chem.

В сервисные центры пригласят более 50 900 тысяч владельцев Bolt в США. Остальные электрокары с пожароопасными аккумуляторами находятся в других странах. Чтобы снизить риск возгорания, в дилерских центрах Chevrolet поменяют «прошивку» батарей, ограничив максимально возможный уровень заряда 90 процентами. Это временная мера: как только исследование будет завершено, объем аккумуляторов восстановят.