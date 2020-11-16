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Почти 70 тысяч Chevrolet отозвали из-за возгорания аккумуляторов 

Motor.ru 2 часа назад
«Гори-гори ясно»: почему отозвали почти 70 тысяч Chevrolet
Фото: © Chevrolet
Концерн General Motors объявил о крупной сервисной акции, которая коснулась 68 667 электрокаров Chevrolet Bolt. Собранные с 2017 по 2019 год автомобили отправят в сервис после жалоб владельцев на внезапное возгорание аккумуляторов, сообщает газета The Detroit News. Бóльшая часть машин находится на территории США.
О проблеме сообщили пять пользователей. Во всех случаях батарея загоралась, будучи полностью или почти полностью заряженной. Автомобили в это время находились на парковке. В инцидентах пострадали по крайней мере два человека, отравившиеся угарным газом.
В исследовании причин проблемы компании помогает Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA), которое также занимается изучением похожих дефектов на электрокарах других марок, включая Tesla. Пока корень проблемы не был найден. Известно лишь, что батареи в отозванных Bolt были изготовлены на корейском заводе LG Chem.
В сервисные центры пригласят более 50 900 тысяч владельцев Bolt в США. Остальные электрокары с пожароопасными аккумуляторами находятся в других странах. Чтобы снизить риск возгорания, в дилерских центрах Chevrolet поменяют «прошивку» батарей, ограничив максимально возможный уровень заряда 90 процентами. Это временная мера: как только исследование будет завершено, объем аккумуляторов восстановят.
В сентябре в Сети появилось видео со взрывом электрического автомобиля на зарядной станции в городе Саньмин на юге Китая. Судя по кадрам, это мог быть один из китайских конкурентов Tesla — кроссовер BAIC EX360 или гибридный автомобиль той же марки.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Chevrolet , Tesla
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