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Прием заказов откроется уже в ноябре 

Motor.ru и ещё 1 23 часа назад
Новый флагман: когда в России появится Mercedes-Benz S-Class
Фото: © Mercedes-Benz
Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок седан S-Class нового поколения с индексом W223. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу штутгартской марки, предзаказ нового флагмана россияне смогут оформить уже в конце ноября.
В российском представительстве Mercedes-Benz также уточнили, что первые седаны отправятся к покупателям в начале февраля следующего года. Летом россиян ждет еще одна новинка — пока еще не представленный Mercedes-Maybach S-Class. О других новинках, запланированных для рынка России на 2021 год, марка пока не сообщила.
Седан Mercedes-Benz S-Class нового поколения был представлен в начале сентября. Новинка заметно подросла в габаритах по сравнению с предшественником, в салоне установили 12,3-дюймовую виртуальную «приборку» и крупный вертикально ориентированный экран мультимедийной системы. Имеется также аудиосистема с 30 динамиками и проекционный дисплей.
© Mercedes-Benz / Салон Mercedes-Benz S-Class W223
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S-Class предлагают с пятью силовым установками: тремя дизельными и двумя бензиновыми. Позже в моторную гамму седана войдет восьмицилиндровый агрегат, а в 2021 году — подключаемый гибрид. За самую доступную версию, S 350 d, в Германии просят 94 540 евро (8,6 миллиона рублей по текущему курсу), а за топовый S 500 4Matic с 435-сильным бензиновым мотором — 116 232 евро (10,6 миллиона рублей).
В сентябре глава Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что марка не откажется от седанов, несмотря на растущую популярность сегмента кроссоверов и внедорожников. По его словам, в представительском классе седаны по-прежнему актуальны, а на SUV приходится всего лишь треть всех продаж штутгартской марки.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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