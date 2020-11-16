Новый флагман: когда в России появится Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок седан S-Class нового поколения с индексом W223. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу штутгартской марки, предзаказ нового флагмана россияне смогут оформить уже в конце ноября.

В российском представительстве Mercedes-Benz также уточнили, что первые седаны отправятся к покупателям в начале февраля следующего года. Летом россиян ждет еще одна новинка — пока еще не представленный Mercedes-Maybach S-Class . О других новинках, запланированных для рынка России на 2021 год, марка пока не сообщила.

Седан Mercedes-Benz S-Class нового поколения был представлен в начале сентября. Новинка заметно подросла в габаритах по сравнению с предшественником, в салоне установили 12,3-дюймовую виртуальную «приборку» и крупный вертикально ориентированный экран мультимедийной системы. Имеется также аудиосистема с 30 динамиками и проекционный дисплей.

© Mercedes-Benz / Салон Mercedes-Benz S-Class W223

S-Class предлагают с пятью силовым установками: тремя дизельными и двумя бензиновыми. Позже в моторную гамму седана войдет восьмицилиндровый агрегат, а в 2021 году — подключаемый гибрид. За самую доступную версию, S 350 d, в Германии просят 94 540 евро (8,6 миллиона рублей по текущему курсу), а за топовый S 500 4Matic с 435-сильным бензиновым мотором — 116 232 евро (10,6 миллиона рублей).