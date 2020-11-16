Toyota отзывает в России более 69 тыс. автомобилей

«Отзыву подлежит 69 051 автомобиль Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T, реализованный в период с 3 октября 2013 года по настоящее время», — говорится в сообщении.
«Это может повлечь за собой включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации», — пояснили в Росстандарте.