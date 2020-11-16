Toyota отзывает в России более 69 тыс. автомобилей

Причиной отзыва автомобилей связана с топливным насосом низкого давления в топливном баке, который создает давление в системе впрыска топлива двигателя. Отмечается, что крыльчатка в этих насосах может растрескаться и деформироваться. В отдельных случаях возможен контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что может отразиться на его работоспособности.