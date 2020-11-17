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АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих версий Lada 

Car.ru 4 часа назад
Про запас? АвтоВАЗ зарегистрировал имена для новых авто Lada
Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ зарегистрировала в сервисе Роспатента новые торговые марки для своих современных будущих модификаций Lada. Речь в данном случае идёт о названиях Iskra, Aura, Alta, Sfera, Mira и Avira.
Охранную документацию выдали на названия в одиночных форматах и совместно с обозначением Lada.
Навряд ли в данные названия запланированы для конкретных вариаций, которые выпустят в ближайшее время. По всей видимости, АвтоВАЗ зарегистрировал данные имена на будущее. Стоит отметить, что такие свидетельства торговых брендов являются действительными в течение десяти лет. В этом случае сроки продлены до 2030 г.
Стоит отметить, что название Alta является одним из победивших вариаций в рамках открытого конкурса на имена для последующих новых модификаций. Его компания провела в августе этого года среди потенциальных подписчиков действующих официальных страниц автобренда АвтоВАЗ.
Двумя другими вариантами — победителями являются Onega, а также Slava. Руководство фирмы их зарегистрировало немного раньше. Компания имеет еще много торговых марок, находящихся в режиме ожидания. Они регистрировались в период 2011 — 2019 г.г.
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Бортжурнал , Lada , Роспатент , Автоваз
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